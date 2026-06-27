El drama de Cody Gakpo, estrella de Países Bajos, en pleno Mundial: su esposa perdió un embarazo

Tras conseguir el primer puesto del Grupo F, lo que significa que Países Bajos se enfrentará a Marruecos en los dieciseisavos de final, su goleador y figura Cody Gakpo recibió la peor noticia: murió su hijo durante el embarazo de su pareja Noa van der Bij.

Este desgarrador anuncio llega justo dos días antes del primer partido de eliminación directa para Países Bajos, lo que podría ser un golpe del que le cueste recuperarse. Así lo expresó Noa van der Bij en la historia de Instagram: “Con el corazón roto, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo. Gracias por su amor y apoyo. Elijah Raphael Gakpo. Siempre amado. Siempre nuestro hijo”.

Cody Gakpo y Noa van der Bij ya tienen otro hijo llamado Samuël Seth Instagram

Al republicar el mensaje, Cody Gakpo agregó: “Este es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Les pedimos amablemente privacidad y espacio. Gracias por su comprensión”. De esta manera, evidenció su deseo por permanecer aislado del mundo exterior en este momento complicado.

El mensaje de Cody Gakpo y su pareja para confirmar la triste noticia Captura Instagram

Minutos después, la pareja del delantero de Liverpool compartió una emotiva publicación: “Fuimos a la iglesia a encender una vela. Después, caminamos hasta el patio de la iglesia con nuestro hijo Samuel. Solo había otro niño allí. Se llamaba Elijah. No podría haber habido una señal más hermosa de Dios. Nos recordó que nuestro pequeño nunca está lejos”. Con estas palabras, dejó en claro su creencia por la religión, lo que le sirve de consuelo en este difícil momento.

La emotiva coincidencia que emocionó a los padres de Elijah Raphael Gakpo Captura Instagram

Se desconoce cómo será el trato de la selección neerlandesa con Gakpo, ya que es un momento que podría dejarlo mal emocionalmente de cara al encuentro contra Marruecos. Por eso, las próximas horas serán fundamentales para definir qué hará el delantero goleador de Países Bajos, una situación similar a la vivida por Cristiano Ronaldo con Georgina Rodríguez en Qatar 2022, aunque en ese caso fue meses antes y se lo notó movilizado por lo ocurrido.

La imagen de Samuël junto a la panza embarazada de su madre y la mano de su padre se convirtió en un recuerdo desgarrador Instagram

El mensaje de Países Bajos para Cody Gakpo

A través de una publicación en conjunto de la selección de Países Bajos y Liverpool, compartieron una imagen de Gakpo con la camiseta naranja de su país y escribieron: “Nuestros pensamientos están contigo, Cody y familia”. Pero eso no fue lo único, sino que el club dueño de su pase agregó unas palabras más en los comentarios.

“Cody, te enviamos nuestro cariño, oraciones y apoyo a ti y a tu familia”, expresó el equipo inglés. Vale recordar que el 3 de julio se cumplirá un año de la trágica muerte del portugués Diogo Jota, por lo que es una fecha muy sensible para la institución. Además, Alexis Mac Allister demostró su apoyo para su compañero de equipo con su me gusta en la publicación.

El sentido mensaje de Países Bajos y Liverpool para Gakpo Captura Instagram

Cómo fue el Mundial 2026 de Gakpo

Hasta el momento, Cody Gakpo fue titular en los tres partidos disputados por Países Bajos en el Mundial 2026, y en todas las ocasiones se desempeñó como extremo izquierdo. En el debut y en el cierre del Grupo F no sumó participaciones de gol, pero en el duelo ante Suecia marcó dos veces y asistió a Brian Brobbey para la apertura del marcador, que luego terminó 5-1.

A la espera del encuentro del próximo lunes 29 de junio a las 22:00 hrs ante Marruecos, hay incertidumbre de cara a la presencia de una de las principales figuras de la selección dirigida por Ronald Koeman. En el caso que Gakpo no pueda jugar, el tridente neerlandés podría estar conformado por Donyell Malen, Brian Brobbey y Crysencio Summerville.