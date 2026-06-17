Video: el homenaje de la selección de Portugal a Diogo Jota, con la presencia de sus padres y a casi un año de su muerte

La selección de Portugal llegó al Mundial 2026 con, probablemente, la mejor camada de futbolistas en toda su historia, ya que en este plantel coinciden jugadores con una actualidad muy alta como Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes junto a un histórico como Cristiano Ronaldo. En este sentido, hay una ausencia que dejó un hueco muy grande en 2025: Diogo Jota. A casi un año de su trágico fallecimiento, los lusos decidieron hacerle un sentido homenaje que rápidamente recorrió el mundo.

Diogo Jota murió el pasado 3 de julio de 2025 en un accidente de tránsito en una ruta en el noroeste de España cuando su vehículo, un Lamborghini, se salió de la vía y se incendió. En el auto también se encontraba su hermano André Silva, quien tampoco sobrevivió al siniestro vial. Días después, se confirmó que el exceso de velocidad fue la causa del accidente.

Los hermanos André Silva y Diogo Jota fallecieron en un accidente de tránsito en España @fcporto

Durante la previa al partido ante la República Democrática del Congo, más específicamente en el himno portugués, la pantalla del estadio NRG de Houston colocó una imagen en blanco y negro de Diogo Jota, aunque no de su hermano André Silva. Esta decisión evidenció un clima emotivo antes del inicio de la Copa del Mundo para Portugal, que perdió a uno de sus mejores delanteros antes de la cita mundialista.

DIOGO JOTA PRESENTE ❤️🇵🇹 Himno de Portugal con una imagen que emociona al final...



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Luego, la televisión internacional se quedó con la reacción en directo de Joaquim e Isabel Silva, es decir los padres de los hermanos Diogo Jota y André Silva. Tras ver la foto del mayor de sus hijos en la pantalla del estadio, no tardaron en emocionarse y ambos recibieron un abrazo de un hombre que se encontraba en el mismo palco que ellos.

La emoción de los padres de Diogo Jota tras el homenaje a su hijo

Portugal lució una pulsera en homenaje a Diogo Jota

En la conferencia de prensa previa al Portugal vs. Congo, el encargado de acompañar al entrenador Roberto Martínez fue Vitinha. Así, la estrella de Paris Saint-Germain fue quien detalló cómo eligieron homenajear a Diogo Jota: “Básicamente, la historia de la pulsera comenzó cuando nos reunimos con el Primer Ministro [Luís] Montenegro, quien nos la ofreció, asegurándose de que pudiéramos usarla en el campo”. Con esto, anticipó que FIFA avaló que los portugueses puedan disputar el encuentro con este amuleto en sus muñecas.

“Tiene todos los detalles necesarios para llevarla puesta, con los nombres de todos los jugadores, además del nombre especial de Diogo Jota. Nos dejó a nuestra elección si queríamos usarla o no, y cómo, durante el día o durante el partido. La recibimos con mucho cariño y decidimos usarla siempre”, concluyó.

Vitinha explicó cómo surgió la idea de la pulsera por Diogo Jota

Así, tanto en la muñeca derecha como en la izquierda, según la elección de cada jugador de la selección portuguesa, todos aceptaron colocársela a lo largo del Mundial 2026. Por eso, al ingresar a las redes sociales de los convocados, cada uno de los 26 tiene esa pequeña cinta roja y verde en alguna parte de sus brazos.

Todos los jugadores de Portugal lucen la pulsera en homenaje a Diogo Jota hace varios días Redes sociales

João Neves le dedicó su gol a Diogo Jota

Tras un arranque arrollador, João Neves abrió el marcador en favor de Portugal e inmediatamente corrió hacia un córner para festejar su anotación. Pero, un detalle que no pasó por alto fue que levantó sus brazos y miró al cielo, un gesto que muchos identificaron como una dedicatoria para Diogo Jota.

¡EL MÁS CHIQUITO SE HIZO GIGANTE! Joao Neves, que mide 1,74 m, cabeceó a lo Cristiano Ronaldo para el primero de Portugal ante RD Congo.



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En el pasado, muchos jugadores de distintas partes del mundo le dedicaron sus goles a Diogo Jota, y en varias de esas oportunidades decidieron copiar el festejo que realizaba el delantero portugués. Esto quiere decir que se sentaron a un costado del campo de juego con las piernas cruzadas hacia adentro e imitaron tener un joystick de PlayStation en sus manos, una actividad que el ex Liverpool disfrutaba mucho en su tiempo libre.