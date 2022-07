El duro análisis de Mariano Closs sobre la polémica en Barracas Central-Patronato: “Argentinizaron el VAR”

El conductor de F12 (ESPN), Mariano Closs, analizó este miércoles la polémica arbitral ocurrida en el partido que disputaron Barracas Central contra Patronato, en el estadio Malvinas Argentinas de All Boys. Al respecto, el relator amplió su crítica y se refirió a la utilización del VAR en el fútbol argentino.

“En esto de querer hacer justicia, han argentinizado hasta al VAR. ¿Viste que siempre encontramos la veta? Hay una regla, una disposición (no en el futbol, en cualquier orden), ¿y qué hace el argentino? La rompe, porque tiene esa habilidad”, reflexionó el periodista.

Luego, explicó cómo cambió la mirada de los espectadores desde la irrupción de la tecnología en este deporte. “Estamos a veces más disgustados con el VAR que con el árbitro principal. Antes, (el enojo) era con el árbitro principal. Tal vez, con algún línea. Siempre decíamos: ‘Nunca se conocen los nombres de los líneas, nunca sabemos cuál es el que te tocó'. Entonces, pasó a ser ahora el VAR el tema más importante, y se argentinizó. Le hemos encontrado la veta para que con patadas, con expulsiones que no fueron... El VAR, también se argentinizó”, reiteró.

Además, indicó que, a pesar del VAR, “se sigue manteniendo la desconfianza” en el fútbol, y lo diferenció de lo que ocurre en otros deportes. “El ojo de halcón en el rugby o el tenis es la claridad de que todo sea para mejor. Se termina la discusión. Señores, la pelotita pega del fleje para acá. Y aquí, el futbol argentino no lo logra. La tecnología está en manos de un árbitro, y hasta en algunos casos, de interpretaciones. Hasta no sabemos por qué un jugador que mete una patada tremenda que es para roja directa no lo echan. ¡Llamalo que lo tenés que expulsar!”.

Incidentes en el final de Barracas Central vs. Patronato por el polémico arbitraje de Jorge Baliño Captura de video

Acto seguido, aseguró que “los jugadores salen a la cancha desconfiando de lo que va a pasar”, a pesar de tener “muy buena relación con ellos”. “Tienen desconfianza que hay algo que los va a torcer. Nada ha cambiado. Es una pena”, agregó.

Después, puntualizó en el caso de Barracas Central, sobre el que dijo, anidan similares sospechas a las que existían sobre Arsenal en la época que Julio Grondona era presidente de la AFA. En ese sentido, le dio una recomendación al mandamás del fútbol argentino, al margen de que la posible aplicación de su sugerencia no mejore necesariamente el panorama.

“Desde este humilde lugar (...), le pido al presidente de la AFA que no vaya a la cancha. Grondona no iba, y (Claudio) Tapia va. Es un primer paso que tendría que dar. No ver más a Barracas, para eliminar este tipo de dudas de si hay manipulación. Lo digo desde el lado constructivo, y para mejorar este estado de duda. Le terminás potenciando lo que ya por idiosincrasia el futbol argentino tiene como duda cuando alguien es presidente de la AFA y fue presidente con el club”, recomendó.

Por último, se refirió a la programación de los dos encuentros de la jornada, y las sospechas que eso pudo generar. “¿Por qué juega en el mismo horario que Rosario Central-Arsenal? ¿Para que sea vea menos, porque esta el Central de Tevez que tiene mas rating? Si vos me decís que hay diez partidos y hay que manejar mismo horario, no hay problema”, diferenció al concluir su relato.