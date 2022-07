“Está agotado”: Mariano Closs describió el semblante de Marcelo Gallardo

El conductor de F12 (ESPN), Mariano Closs, se refirió este lunes a la actuación de River Plate en el encuentro contra Huracán por la sexta jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en el que el conjunto millonario cayó por 3 a 2, y mostró un bajo rendimiento futbolístico. El entrenador Marcelo Gallardo decidió guardar a la mayoría de los jugadores titulares para el partido del miércoles ante Vélez Sarsfield, por los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, los suplentes no estuvieron a la altura del pleito.

En su análisis, Closs comparó los casos de River y de Boca, ya que ambos perdieron en sus últimos partidos, en los que sus respectivos técnicos dispusieron que juegue un equipo alternativo, aunque en el caso de Gallardo decidió que ingresaran en el segundo tiempo.

“Lo único a favor que vi es que Battaglia fue más inteligente que Gallardo en no hacerle caso a la derrota con Banfield, y Gallardo sí le dio importancia a la derrota contra Huracán. Dijo: ‘No voy a poner a los titulares para no arriesgarlos, (pero) lo terminó haciendo. Corrió un riesgo innecesario. Los tenés que poner de entrada, o si no, ni siquiera los lleves”, comparó.

Al mismo tiempo, dijo que “el equipo bis de Boca y de River juegan mal”, y se preguntó “qué hacen” los técnicos “con los segundos equipos los días de entrenamiento porque no se ve nada”. Para ejemplificar, apuntó: “Terminamos cayendo en los jugadores, pobres. (Tomás) Pochettino no tiene la culpa de que Gallardo lo meta así de punta y de espalda todas la jugadas. Ahí hay una responsabilidad de Gallardo con su equipo bis”.

Marcelo Gallardo, en el Tomás A. Ducó LA NACION/Mauro Alfieri

A la vez, diferenció el trabajo de Battaglia con el de Gallardo, al decir que no le encuentra “identidad” a los equipos del entrenador xeneize, mientras que a River sí. No obstante, indicó que esa identidad no la ve “ejercida en el equipo bis” de River. Y se preguntó: “Me pongo a pensar si estos jugadores tienen que ver con lo que pretende Gallardo, o son simplemente alternativas de los titulares”.

Por otra parte, se mostró crítico con la decisión del “Muñeco” de que jueguen unos minutos los futbolistas titulares, porque podrían haber sufrido alguna lesión. “No haría lo de Gallardo. Arriesgó a jugadores importantes para el miércoles. Perdido por perdido, bancatela. ¿(De) qué estaríamos hablando si le tira a (Julián) Álvarez?”, se preguntó En ese sentido, aseguró que está de acuerdo con “el criterio de Battaglia en este caso”, ya que el “León” dejó a todos los titulares en el banco de suplentes.

Por último, describió el semblante que vio en Gallardo el domingo por la noche, y lo comparó con el del miércoles pasado en el estadio José Amalfitani. “La carita de Gallardo en el partido contra Vélez, y la participación en los 90′, era otro. Ayer, se fue superado por el rival, entregado”. Finalmente, entregó una definición sobre el DT de 46 años: “Está como agotado, Gallardo. Si se va sin dar la conferencia de prensa, es porque evidentemente está fastidioso”. Al mismo tiempo, aclaró que esto no quita que en las serie mano a mano, tanto River como Boca ganen sus partidos.