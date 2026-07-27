El duro editorial de Sebastián Vignolo sobre River y Boca: “Tienen todo, traen a quien quieren pero todavía no se dieron cuenta”

En el marco del inicio del Torneo Clausura, Sebastián “Pollo” Vignolo dio un fuerte editorial contra River y Boca, luego de la derrota de los dos clubes: el primero ante Barracas Central por 1-0 y el segundo con Riestra por 3-0. El periodista deportivo hizo un análisis de ambos planteles y criticó su presente.

‼️ BOCA Y RIVER, CON CAÍDAS QUE SORPRENDIERON



El inicio del programa, con el comentario del @PolloVignolo de acuerdo a las derrotas vs Riestra y Barracas respectivamente.



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“Decir: ‘No, nosotros no tenemos nada que ver. Boca y River están iguales, cada vez más parecidos.' Sí, los meto a los dos, cada vez más parecidos. Tienen todo, absolutamente todo. Hacen lo que quieren, traen a este, al otro, aquel del Mundial. ¿Para qué guardan? ¿No se dieron cuenta de que no alcanza? No sirve. Esto, me gusta del fútbol argentino: que acá en el fútbol argentino no te respeta la trayectoria, no te respeta la camiseta, no te respeta la localía, no te respeta, te pasan por arriba y está muy bien, está muy bien. En el fútbol argentino te juegan como si le vas a comer la comida del pibe", empezó Vignolo.

“Boca y River el fin de semana hicieron un papelón. Hicieron un papelón. ¿Y saben por qué hicieron un papelón? No es porque le pasó, le pasa de vez en cuando, le viene pasando seguido. Hay que googlear para ver cuándo salieron campeones. Boca y River, que tienen todo. Lo que quieran. Hacen lo que quieren. Y sin embargo, en la cancha no hacen lo que quieren", analizó el periodista.

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En tanto, sostuvo: “Deberían estar en la cancha. A ver, por Dios. Iguales, iguales. Hasta se quedaron también en el folklore para no decir, pónganle el folklore, ‘no, porque ustedes murieron acá y ustedes se fueron allá’. Están con esa gilada desde hace tanto tiempo y el resto sigue ganando, entre que a uno le tocó bajar y el otro murió en Madrid. Siguen con esa historia, siguen con eso. Y el resto, y el resto te espera, te espera así con el cuchillo y el tenedor. A ver que vengan".

“Boca y River están en deuda desde hace rato con su gente. Desde hace rato están jugando la Sudamericana; que la Sudamericana puede llegar a representar un trampolín, puede llegar a hacer algo, pero los dos deberían estar jugando la Libertadores y ganarla o por lo menos intentar ganarla. Uno ni siquiera la jugó y el otro casi que tampoco. Más o menos lo mismo. Bueno, es lo que se ve. Porque yo imagino que el sábado de Boca comiendo una pizza, supongo yo. Mirá vos. ‘Vamos a brindar’, habrán dicho. Y el domingo Boca le hizo una peor o igual o parecida o similar o póngan ustedes el título. Idénticos. El fútbol argentino me parece fascinante en esto. Es una película que no sabés cómo puede terminar".

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“Vieron que las películas, por lo general, yo siempre las miro y digo: ‘No, olvídate. Igual ahora están peleados, pero vas a ver que se enamoran al final. O vas a ver que el tipo no muere este, ¿cómo va a morir si muere este tipo...?’ Y la película pasa lo que vos decís que va a pasar. El fútbol argentino, no. El fútbol argentino es una película que no sabés el final, no tenés la más mínima idea. Vas a ver Riestra-Boca y Riestra le gana a Boca 3 a 0. Vas a ver Barracas-River en el Monumental con todas las luces, River que esto que gastó esto, fortuna, puso una caja fuerte en el medio de la cancha y le ganó Barracas y le gana bien. No es que... El arquero salió a repartir alfajores durante el partido".

Hacia el final, el Pollo Vignolo dijo: “No, yo digo si van a seguir en esto de ‘no, bueno, la chapa...’. ¡Chapa! Al fútbol argentino, ¿qué le importa la chapa? Te pasan por arriba, te pasan por arriba. Como con poco vivimos acá también. Acá te pasan por arriba, quedate en General Paz un segundo, te pasan por arriba, andá Florida de Lavalle, te pasan por acá, te pasan por arriba. Acá no hay ni domingo. El domingo es lunes. Acá se vive así, se juega así“.