El duro relato de Sebastián Méndez sobre la salud de su hijo: “Vimos el Mundial desde el hospital”

El exfutbolista Sebastián Méndez abrió este viernes su corazón en el programa F90 (ESPN), y contó que le tocó atravesar una situación muy difícil en el plano personal. En una entrevista profunda, el exjugador reveló que, el año pasado, su hijo de 21 años tuvo una enfermedad de la que, afortunadamente, se curó.

El Gallego explicó que tenía ganas de contar su historia para la gente que está viviendo una situación similar. “Es para que sientan que se puede, porque se puede”, afirmó. El exayudante de campo de Diego Maradona contó que su hijo ya está haciendo “vida normal”, tras un difícil proceso de rehabilitación.

“Por suerte ya se terminó, estamos todos bien. Pero fue un año duro. (...) Se enfermó. Yo estaba en México. Llamó la madre. Me dijo que estaba enfermo, me tomé el primer avión, y cuando llegué, ya estaba internado. No voy a dar muchos más detalles. Ahora, está muy bien. Se curó de algo muy jodido”, confesó.

Al mismo tiempo, aclaró que lo “peor” lo vivió su hijo. Asimismo, prefiere ver el lado positivo del caso: “Que se haya curado es una bendición. Muchas veces, pensás: ¿por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Y por qué no le pasó algo peor? Porque lo que le pasó a él, se pudo curar. Miralo así, sino te vas a vivir lamentando. Él tampoco quiso lamentarse nunca. Cuando vos ves que él engancha y le mete con todo, tenes que acompañar”.

A la vez, definió a su hijo como una “fiera”, y reveló que el presidente del Tijuana, equipo en el que trabajaba cuando se enteró de la noticia, le propuso que su hijo hiciera el tratamiento en México. “Empezás a mirar en la gente esos pequeños detalles. Con aquellos, el agradecimiento es eterno”.

Por otra parte, dijo que la situación lo “cambió”, pero que si vuelve a ejercer como entrenador, “a los 10 minutos me caliento”. “Cambias bajas un montón a la tierra, empezás a ver las cosas que son importantes de verdad. Ganar y perder un partido para nosotros siempre fue todo, pero hay cosas más importantes”, destacó.

Méndez, además, explicó la alegría que le significó ver a su hijo feliz cuando la selección argentina de fútbol se coronó campeona del mundo en Qatar 2022. “Cuando empieza Argentina, estábamos en la Favaloro. Terminamos viéndolo en la casa de la madre. ¿Sabés lo que era verlo a él gritando ‘dale campeón? Para mí, fue el mejor Mundial por él, no por otra cosa. Si salíamos segundos lo festejaba igual. Era estar con él, y que él esté. Yo pensaba dentro mío: los jugadores le dieron un regalo”.

Visiblemente emocionado, Méndez dijo: “Yo lo admiro muchísimo (a mi hijo), porque no pensé que alguien podía aguantar tanto. No lo creía. Es una bestia. Él nunca se puso en víctima. Cuando ves que le da para adelante, y ni siquiera pregunta, vos te tenés que enfilar. Te duele, llorás, pero a él no le tenés que mostrar nada. Cuando volvés a tu casa, lloras y te descargas”.

Sebastián Méndez (DT de Godoy Cruz) telam - Archivo

Por último, el exdefensor de San Lorenzo señaló: “Él se merece lo mejor. Es todo. Él y las hermanas. No hay mucho más. Después, está el laburo”. Según explicó, Santiago recibió la donación de médula de su hermana. “Se salvó por ella. La hermana fue la donante. Salió todo redondo, y eso es una gran bendición. No es que sea hiper católico, pero hay cosas que las tenes que ver de esa manera. Porque necesitas creer también”.

Como mensaje final, el ex director técnico de Godoy Cruz le pidió a la audiencia que “traten de anotarse para ser donantes de médula. Hasta los 45 se puede. Podés salvar una vida”.

