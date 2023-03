Oscar Ruggeri habló sobre las declaraciones de De Paul y comparó a las tres seleccionas campeonas del mundo

escuchar

Semanas atrás, el mediocampista Rodrigo De Paul aseguró que la selección argentina campeona en el Mundial Qatar 2022 “es la mejor que tuvimos” en nuestro país a lo largo de la historia. Este miércoles, en el programa F90 (ESPN), Oscar Ruggeri se refirió al tema, luego de que Ricardo La Volpe evocara los dichos del “Motorcito” en una extensa entrevista que le realizaron.

“¿Cómo dijo De Paul? ¿Que la mejor selección era la de ellos?”, les pregunto La Volpe a los periodistas del programa. Segundos después, el conductor Sebastián Vignolo recogió el guante, y dijo: “Cada uno opina lo que quiere”. Por su parte, el Cabezón, respaldado en el animador, acotó: “Cada uno...”.

Asimismo, Vignolo consideró que las tres selecciones campeonas del mundo se destacaron a su manera. Conciliador, opinó: “Jugó muy bien esta selección, jugó muy bien la del ‘86 y jugó muy bien la del ‘78. Para mí, tuvimos tres grandes campeones del mundo”. Respecto de La Scaloneta, resaltó que “jugó muy bien la final” del mundo, lo cual “es difícil”.

A su turno, Ruggeri añadió que las tres selecciones salieron campeonas “con algo especial”, en relación a las estrellas que jugaron en cada uno de esos equipos. “En el ‘78, brilló Kempes, con un equipo que estuvo a la altura; en el ‘86, Maradona brilló con un equipo que estuvo a la altura; y Messi, en el ‘22, con un equipo que estuvo a la altura. En cada uno de esas tres selecciones, brillo uno. Siempre se destaca un jugador por encima del equipo”, analizó.

Lionel Messi, de la selección de Argentina, besa la Copa del Mundo y sostiene el trofeo al mejor jugador de ésta, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Luego, el periodista Daniel Arcucci citó al Pato Fillol, e indicó que, tal vez, para De Paul sea la mejor selección de la historia porque lo tomó en el momento adecuado de su vida. Sin ánimos de polemizar, el Cabezón añadió: “Hay que disfrutar de las tres copas. No hay que dar vueltas. Hay que disfrutar”.

A la vez, se permitió diferenciar a su selección de las otras tres. “Nosotros tuvimos dos genios. Uno en la cancha, y uno afuera; adelantado al mundo, con las cosas que hacía en la cancha, en el entrenamiento, en todo...”. Claro: Ruggeri hizo esta acotación en el marco de la conversación con La Volpe, quien se identifica con César Luis Menotti.

Además, el exdefensor realizó este comentario un día después de visitar con sus excompañeros campeones del mundo a Carlos Bilardo. En relación al estado de salud del “Narigón”, el exjugador aseguró que lo vio “muy bien”, y reiteró: “Fui a ver al genio”.

Por su parte, La Volpe comparó a la selección campeona del mundo en Qatar con el primer equipo que dirigió Menotti: el Huracán campeón del ‘73. “Cuando vi la seleccione esta, dije: ‘uy, mirá vos, juega como el equipo que a mí me gustaba. Así se paraba Huracán. Juega igual. No sé si Menotti le dijo o no (a Scaloni)”, concluyó, enigmático.

