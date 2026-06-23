El embajador de Japón festejó el gol de Messi y se lució con su look: “¡Vamos Argentina!”

A dos días de cumplir 39 años, Lionel Messi dio cátedra de fútbol en el Dallas Stadium. Tras un penal errado que quedó para la anécdota, el capitán de la selección argentina marcó dos goles que le garantizaron al equipo la clasificación a los dieciseisavos de la Copa del Mundo y se convirtió, con 18 tantos totales, en el máximo goleador de la historia de los mundiales. Hinchas, celebridades y leyendas del deporte volvieron a rendirse ante él y la marea celeste y blanca se hizo sentir con más fuerza. Quien también festejó la victoria de los campeones del mundo fue el embajador de Japón, quien se lució con su look mundialista.

“¡Listo para ver la selección!”, expresó el embajador japonés en la Argentina, Hoshino Yoshitaka, en su cuenta oficial de X. Su look no pasó inadvertido. Debajo de su camisa blanca, llevaba la camiseta de la selección argentina y se desabrochó un par de botones para lucirla orgulloso.

El embajador de Japón en la Argentina, Hoshino Yoshitaka, mostró cómo vivió el partido de la selección (Foto: X @embajadorjpnarg)

Sobre la mesa también había una bandera y su cábala: un daruma. ”Son pequeños muñecos que acompañan los deseos y la perseverancia. La tradición dice que cuando tenés un objetivo, tenés que pintar primero un ojo y, cuando se cumple, pintar el otro. Voy a usar uno por cada partido“, explicó días atrás en la previa del partido de la Argentina y Argelia, que terminó con un 3-0, gentileza de Lionel Messi.

El embajador de Japón celebró el triunfo de la selección argentina (Foto: X @embajadorjpnarg)

El embajador japonés celebró en sus redes el resultado del partido. “¡Golazo de Messi”, expresó tras el primer gol del capitán. “¡Vamos Argentina! ¡Vamos Messi! ¡18 goles!”, sumó momentos más tarde. Acto seguido, festejó el pase del equipo a la segunda etapa del torneo. ”Felicitaciones Argentina por la clasificación a los dieciseisavos”, manifestó junto a un video en el que se mostró con la casaca ahora sobre la camisa y su daruma, feliz con el resultado.