El emotivo mensaje de Rafael Nadal para Lionel Messi tras la muerte de su padre

En medio del profundo pesar que atraviesa la familia del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, tras la confirmación del fallecimiento de su padre Jorge, diversas figuras del deporte mundial se manifestaron para expresar su apoyo. Entre ellos, el extenista español Rafael Nadal compartió un sentido mensaje a través de su cuenta de X.

“Querido Leo, no puedo imaginar el dolor por el que debes estar pasando. Te mando todo mi cariño y mis condolencias a ti y a toda tu familia en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz, Jorge”, escribió el mallorquín, con lo que conmovió a los seguidores del futbolista.

El sentido mensaje de Nadal para la familia Messi Captura X (@RafaelNadal)

La relación de Messi y Nadal

La conexión entre ambos referentes deportivos fue notable en el último tiempo. De hecho, durante la disputa del Mundial 2026, el propio Messi elogió la trayectoria y la mentalidad de Nadal, cuando reveló que se identificaba con su documental de Netflix titulado Rafa. En aquella oportunidad, el delantero argentino señaló: “Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho con él, creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo y siempre me quiero sentir bien”. Esta admiración, expresada apenas unos meses antes, cobra ahora un sentido de hermandad tras la muerte de Jorge Messi a los 68 años, ocurrida este sábado a las 2 de la madrugada en un sanatorio de Rosario.

La salud de Jorge Messi fue motivo de preocupación pública durante junio, cuando la familia debió emitir un comunicado oficial para frenar rumores y confirmar que se encontraba bajo tratamiento médico. Jorge, quien fue fundamental en el crecimiento profesional de su hijo al gestionar su traslado a España, fue despedido con dolor por la comunidad leprosa y su círculo íntimo. Tras la partida de su padre, el capitán de la selección, que se encontraba en Estados Unidos, preparó su regreso a la Argentina.

Lionel y Jorge Messi tuvieron un vínculo muy cercano hasta en lo laboral x.com

El sanatorio donde permaneció internado Messi padre confirmó el fallecimiento mediante un comunicado formal firmado por el director Carlos Mackey, quien solicitó respeto a la privacidad del entorno familiar en esta etapa de duelo. El respaldo de personalidades como Nadal subraya el respeto ganado por la figura del futbolista argentino y su familia en el ámbito internacional.