El empresario argentino Carlos Abriata se reunió con el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez

El empresario argentino Carlos Abriata se reunió este sábado con Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, en la sede del club español. Durante el encuentro, según pudo saber LA NACION, conversaron sobre la gestión institucional de los grandes clubes, la modernización de los estadios y el desarrollo de la experiencia del hincha.

Abriata, de 42 años, es CEO de Fantix y socio de Secutix, las empresas que desarrollaron el software utilizado por la FIFA para la venta de entradas de la Copa del Mundo 2026. La tecnología de la firma también está presente en competencias y eventos organizados por la UEFA, la Conmebol, la Premier League, Wimbledon y la Fórmula 1.

Es CEO de Fantix y socio de Secutix, las empresas que desarrollaron el software utilizado por la FIFA para la venta de entradas de la Copa del Mundo 2026 Aníbal Greco - La Nación

En una entrevista con LA NACION, el empresario explicó que la plataforma desarrollada para el Mundial centralizaba tanto la venta inicial de localidades como el mercado secundario oficial. En relación a eso, contó que el sistema identificaba al vendedor y al comprador, con el propósito de abrir la posibilidad a presentar una queja en el caso de ser necesario.

Por otra parte, Abriata señaló que la demanda de entradas para el Mundial 2026 fue 50 veces superior a la cantidad disponible. También sostuvo que tiene como objetivo ingresar su tecnología al mercado de Estados Unidos.

“La demanda de tickets fue 50 veces la cantidad que había disponible”, destacó en relación al Mundial 2026

Por fuera de su actividad empresarial, Abriata es hincha declarado de Boca y anticipó su intención de involucrarse en la vida institucional del club. Después de permanecer radicado durante años en Miami, recientemente regresó a vivir a Buenos Aires y podría tener un rol en el proceso electoral previsto para 2027.

Durante aquella entrevista, Abriata también cuestionó la gestión de Juan Román Riquelme, afirmó que Boca necesita “algo absolutamente nuevo” y destacó a Alberto J. Armando y Mauricio Macri como los dos mejores presidentes de la historia de la institución.