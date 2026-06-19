Carlos Abriata, el fanático de Boca que está detrás del sistema que vende las entradas del Mundial

KANSAS CITY (enviado especial).- Carlos Abriata se presenta en el hall del Sheraton de Kansas City para hablar con LA NACION. El empresario estuvo el martes en el Arrowhead Stadium para el debut de la selección junto a sus padres, su esposa y sus tres hijos. Salteño, de 42 años, estudió ingeniería industrial y de sistemas en Estados Unidosa. Asegura que dejará de vivir en Miami para regresar Buenos Aires y meterse de lleno en la política de Boca, club del que es fanático. No lo dice abiertamente, pero se adivina en su discurso y sus gestos que sueña con ser presidente de la institución.

Abriata es uno de los socios de Secutix, la empresa que le provee el software a la FIFA para la venta de entradas en el Mundial, que tiene los estadios llenos y romperá récord de asistentes . “La demanda de tickets fue 50 veces la cantidad que había disponible”, destaca.

Carlos Abriata, uno de los socios de Secutix, empresa que le provee el software a la FIFA para la venta de entradas Aníbal Greco - La Nación

-¿Cuándo arrancó con esta empresa?

-Hace más de 10 años. Ahora, puntualmente, nuestro próximo objetivo es ingresar en el mercado de Estados Unidos, donde hay un monopolio que es muy fuerte y que este Mundial vino un poco a romperlo. Para mí es muy importante que la tecnología tenga en cuenta cuál es la real experiencia de un usuario final o de un hincha

-¿Y qué pide el usuario que compra entradas para esta copa del mundo?

-Confiabilidad y seguridad. Porque ahora las entradas se venden solo en la página de la FIFA. Este es el primer Mundial que se hace así y además ahora existe oficialmente un mercado secundario habilitado para revender entradas.

-¿Qué tiene de diferente este Mundial a los anteriores?

-Más allá de la parte organizativa que son tres países, con tres husos horarios y monedas diferentes, se utilizan las reglas del mercado americano porque el 80% del Mundial se juega acá. Entonces el mercado secundario existe, que es lo que llamamos nosotros la reventa.

Abriata: "Boca tiene que salir campeón de la Libertadores, no pueden pasar 20 años" Aníbal Greco - La Nación

-¿Cómo funciona la reventa?

-Se maneja dentro de la plataforma de FIFA, que controla quién tiene el ticket. Si compraste una entrada y la querés vender, la pones a la venta y FIFA te pone las reglas del juego. Te identifica a vos como vendedor y a la persona que la va a adquirir, como comprador. Eso te da la garantía que podes reclamar a la página oficial de FIFA.

-¿Se pueden comprar entradas por fuera de FIFA?

-En ese caso no tenés ninguna garantía de que sean entradas 100% genuinas.

-¿Ustedes participan del precio de las entradas?

-No, para nada. Es una decisión de FIFA. En realidad los precios los pone el mercado. Son las reglas del mercado las que están operando en este Mundial. FIFA pone un precio base.

-¿Se pueden conseguir entradas todavía?

-Hay entradas para algunos partidos de Cabo Verde o Haití. Está casi todo vendido. Donde vas a encontrar es en la reventa del mercado secundario oficial.

Carlos Abriata estuvo presente en el primer partido del Mundial

-Hubo críticas de los hinchas al nuevo sistema de venta de entradas.

-La compra de las entradas fue absolutamente transparente porque había una lotería que es completamente verificable. Después esa persona tiene el derecho en este país de vender su entrada al precio que quiera. La demanda de tickets fue 50 veces la cantidad que había disponible.

-¿Qué les aconseja a los argentinos que quieren venir a ver los próximos partidos de la selección?

-Que compren en la plataforma de la FIFA y busquen las tres opciones disponibles. La primera, los tickets de último minuto seguramente no va a haber mucha disponibilidad. Luego, en el Secondary Market pueden buscar en la reventa. O, en los paquetes Hospitality, que son bastante más caros.

Próxima apuesta

Abriata promete que tras el Mundial dejará Miami y se instalará en Buenos Aires hasta diciembre del año que viene, fecha en que habrá elecciones en Boca. “Veo la situación en la está Boca hoy y me duele, como le duele a cualquier hincha. Creo que tiene un potencial que no tiene ningún club en la región, y no lo digo desde el fanatismo”, señala.

Sostiene además que “Boca necesita dar un salto de calidad real, muy parecido a lo que pasó en el 95, que fue una disrupción absoluta. Boca tiene que salir campeón de la Libertadores, no pueden pasar 20 años".

Abriata: "La demanda de tickets fue 50 veces la cantidad que había disponible" Aníbal Greco - La Nación

-¿Cómo lo cambiaría?

-Me gustaría mucho que otros empresarios y gente vinculada al fútbol se quiera meter en esto y poner al club en el lugar donde tiene que estar.

-¿Cómo califica la gestión de Riquelme?

-Hay un Riquelme futbolista que me enloqueció. El Riquelme dirigente no está a la altura de aquel futbolista. Creo que hay que cuidarlo porque es nuestro máximo ídolo. Boca necesita algo absolutamente nuevo.

-¿Y Macri? ¿Se juntaria con él?

-Para mí hay dos mejores presidentes de la historia del club: Alberto J. Armando y Macri.

- Le queda un año y medio, ¿cómo piensa instalarse en el mundo Boca?

-Termina el Mundial y me instalo en Buenos Aires porque pienso dedicarme a buscar la forma de ayudar al club.