Gianinna Maradona, junto a Diego Fuente: Archivo

25 de febrero de 2021 • 11:05

Gianinna Maradona dejó un enigmático mensaje en sus redes sociales al publicar una foto de un paquete de pastillas y dos leyendas que llamaron la atención.

La primera, más visible en la publicación, dice "las pastillas del abuelo", tal vez haciendo referencia a los dichos Griselda Morel, psicopedagoga de Dieguito Fernando, hijo de Diego Maradona.

El enigmático mensaje de Gianinna Maradona: "Las pastillas del abuelo"

La profesional había asegurado que al ex astro le ponían pastillas en la cerveza "para que no joda de noche".

Luego, y en medio de las causas que investigan la muerte del ex capitán del seleccionado argentino y la sucesión, Gianinna escribió en letras más pequeñas: "We are 3 now", "ahora somos tres", en inglés.

Se trate, quizás, de una afirmación con respecto a haber cerrado filas con su hermana Dalma y Claudia Villafañe, su madre.