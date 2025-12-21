Es goleador de la Primera División y ahora se recibió como abogado

Facundo Bruera, delantero de Barracas Central, se recibió de abogado y constituyó un hito en el fútbol de la Primera División: es el único jugador recibido, entre mil colegas de la profesión, que integran los equipos de la máxima categoría.

Bruera completó la carrera en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y su graduación se dio en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales donde familiares y amigos acompañaron al delantero en esta misión de estudiar y, a la vez, ser futbolista profesional.

Facundo Bruera se recibió de abogado

“Gracias a mis papás por marcarme el camino, a Panchi por bancarme siempre, a Pipe por dejarme estudiar, a mis hermanas por siempre ayudarme. Gracias a mis tíos, tías, primos y primas. Y a todas las personas que me ayudaron a atravesar este recorrido”, destacó Bruera en su cuenta de Instagram al visibilizar que el estudio y el deporte profesional sí pueden ir de la mano.

"9 de Ley", el cartel personalizado para celebrar la recibida

El futbolista firmó su primer contrato profesional con Estudiantes de La Plata en 2017. A pesar de ello, nunca debutó en el primer equipo del Pincha y siguió su camino, a préstamo, en Independiente Rivadavia de Mendoza, Quilmes y Brown de Adrogué. El bagaje conseguido en la segunda división sirvió como carta de presentación para probar suerte en el fútbol de Paraguay donde vistió la camiseta de Nacional. Meses después, sus buenas actuaciones le valieron el paso a Olimpia, uno de los equipos más representativos de la nación guaraní. El retorno al país se dio en 2024 para jugar en San Lorenzo, donde no contó con los minutos necesarios para mostrarse y recaló en Barracas Central, su actual club.

El gol de Facundo Bruera a Rosario Central

En cada uno de los equipos, el protagonista de esta historia contó con la ayuda de sus colegas, quienes lo alentaban a no claudicar en busca de su objetivo. “Gracias a mis compañeros de los clubes donde estuve durante estos siete años, que se bancaron viajes y concentraciones mientras yo estudiaba o les hablaba de algún tema de la facultad”, dijo el atacante, quien se convirtió en un ejemplo o referente en cada uno de los planteles que integró por su perseverancia.

“Gracias a la Universidad Nacional de La Plata, por permitirme conocer profesores y compañeros increíbles. Universidad pública, gratuita y de calidad”, subrayó en su posteo, sumado a distintas postales con familiares y amigos que celebraron junto a él su título académico.

La foto familiar de Facundo Bruera, quien se recibió como abogado

“Abogado y goleador”, reza el cartel de recibida del futbolista que sonrió ante la cámara y combinó sus dos pasiones para darle un tono humorístico. “9 de Ley”; “Jurisdicción área chica” y “La hora, juez”, fueron las tres frases que seleccionó su familia para agasajar a Bruera que, a sus 27 años, se recibió de letrado.

El abrazo familiar entre Bruera y sus padres

Aparejado con este presente de ensueño, el delantero completó un año de excelente rendimiento con la camiseta de Barracas. A lo largo de este 2025 convirtió diez goles y está dentro de la nómina de los delanteros con más tantos anotados en la temporada.

Facundo Bruera convirtió 10 goles en la temporada Fotobaires

Además de Bruera, otro futbolista que está próximo a recibirse es Lisandro Magallán, defensor con pasado en Boca Juniors y actualidad en Vélez Sarsfield. El experimentado jugador cursa la carrera de Derecho en la Universidad del Este, en La Plata, y le faltan diez materias para culminar la cursada.