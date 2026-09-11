El entrenador del Fenerbahçe sorprendió a sus jugadores al renunciar en conferencia de prensa tras el empate con Roma

Fenerbahçe y Roma empataron 1-1 en un partido correspondiente a la fase de liga de la UEFA Champions League 2026, sin embargo hubo noticia que eclipsó lo ocurrido en el campo de juego: en la conferencia de prensa pospartido, el entrenador del equipo turco, Ismail Kartal, renunció a su cargo y sorprendió a todos. Minutos más tarde, la reacción del jugador Archie Brown al enterarse de la decisión de su DT se volvió viral en redes sociales.

“Renuncio a mi cargo. Renuncio mientras aún hay tiempo. Renuncio con la certeza de que nunca regresaré”, manifestó Kartal ante la mirada atónita de los periodistas. Y siguió: “Quiero agradecer a todos mis seguidores, a los periodistas y a mis compañeros que me han apoyado hasta hoy. Presenté mi renuncia esta noche”.

El momento de la dimisión del entrenador en conferencia de prensa

Más tarde, el diario La Gazzetta dello Sport, reveló el detrás de escena de la decisión de Kartal. Según consignó el diario italiano -y luego el mismo Fenerbahçe a través de redes sociales-, el entrenador dimitió porque durante el encuentro ante Roma había recibido un botellazo.

“Ninguno de nosotros sabía nada. Renunció de repente, no lo esperábamos. Le tiraron una botella a la cabeza”, aclaró el presidente del club turco, Aziz Yildirim, defendiendo públicamente a su entrenador. Además, el mandamás del Fenerbahçe apuntó: “Hasta que me vaya, él seguirá siendo nuestro entrenador”.

El comunicado que compartió el club turco

Según Yildirim, una vez en el vestuario, el DT le comentó los pormenores de la situación que impulsaron su decisión. “Me contó sobre el incidente de la botella y sobre sus problemas de presión arterial. Él [en alusión a Kartal] me dijo: ‘Tomo medicamentos: tomo 30 pastillas’”.

Previamente, el director técnico había argumentado su postura en conferencia. “Tomé esta decisión para allanar el camino a mi club. La tomamos juntos como equipo. Renuncié con la intención de no volver jamás”, sostuvo.

En el medio de la bola de nieve que se había generado por la decisión de Kartal, todavía había lugar para algo más. En la zona mixta, quien tomó la palabra para analizar el encuentro que terminó empardado fue Archie Brown, quien además había anotado el único tanto del equipo turco, mientras que por el lado de la Roma, el goleador fue Bryan Cristante.

Dispuesto a responder las preguntas de los periodistas, la primera consulta que le realizaron al futbolista británico fue qué pensaba de la dimisión del entrenador. “¿Cómo que dimisión?“, fue la primera reacción del jugador, visiblemente sorprendido.

Archie Brown al enterarse de la renuncia de İsmail Kartal

Junto a él estaba el intérprete del club turco, quien confirmó la información que acababa de brindar el periodista con una salvedad: que la decisión de Kartal había sido comunicada por él mismo segundos antes.

Todavía en una postura de completa incredulidad y en dirección al intérprete, Brown insistió: “¿Qué quiere decir con que renunció? ¿Renunció como entrenador?“. Luego, con la novedad ya un poco más metabolizada, remató: ”No sabía nada de todo esto: lo estoy asimilando recién ahora".