escuchar

SANTIAGO DE CHILE.- Cuando inicie 2028, el squash celebrará por fin lo que esperó siempre: ser deporte olímpico. Así, la cita de Los Ángeles se erigirá como aquella que dé inicio a la participación de una disciplina que por ejemplo, a la Argentina, siempre le reditúa en medallas en los Juegos Panamericanos. No es casual entonces, que este domingo, en la última jornada de Santiago 2023, otra vez se haya llevado la suya. Y fue una medalla histórica, ya que si bien los jugadores argentinos venían subiéndose a podios en la cita continental, con sendas preseas de bronce, este fin de semana alcanzaron la de plata: desde 1999 que no se conseguía un segundo puesto. El oro, que aún es esquivo, estuvo muy cerca.

El equipo argentino conformado por Leandro Romiglio, Jeremías Azaña y Robertino Pezzota se metió en la definición en la que enfrentaron a Colombia, uno de los máximos candidatos al iniciar la competencia. El conjunto cafetero se impuso por 2 a 0 en singles, por lo que cerró la serie gracias a la victoria de Juan Vargas sobre Azaña por 3 a 1 y de Miguel Ángel Rodríguez por 3 a 2, pese a que el argentino vencía 2 a 0. El equipo albiceleste debió conformarse con ese segundo lugar, aunque la emoción de los jugadores no se hizo esperar.

Jeremías Azaña disputó el primer punto de singles de la serie, en el que cayó con Juan Vargas CHRISTIAN ZAPATA /SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

“Siempre que entramos a la cancha dejamos todo por la selección. Esta vez no me tocó y hay que seguir trabajando. Ojalá que en el futuro se me dé”, soltó tras la premiación el marplatense Leandro Romiglio, secundado por la inocencia y el aire fresco de Jeremías Azaña, debutante en estos Juegos, y la experiencia de Robertino Pezzota, el que cumplimentó sus sextos Panamericanos y en plena zona mixta sorprendió anunciando su adiós del equipo. El rosarino, de 40 años, sumó con la de este domingo, la quinta medalla en su cosecha personal en Panamericanos tras las cuatro de bronce que tenía hasta llegar a Santiago: dos por equipos, una en dobles y una en singles.

Justamente Robertino, definió a este equipo: “Fue un equipazo, cada uno entrenó en sus países, todos estamos viviendo afuera, volcados 100 por ciento al squash, así que quedó demostrado hoy (por este domingo) que también la teníamos muy difícil, en el sorteo nos tocó uno de los candidatos, Colombia y México creo que eran los dos mejores, pero quedó demostrado que con humildad, con compañerismo, se pueden llegar a lograr grandes cosas. Cada partido que ganábamos no lo podíamos creer así que estamos muy contentos por este logro. Estuvimos a un pasito del oro, pero se dio la plata que no estaba en los planes, estoy muy feliz”. Y remarcó sobre su alejamiento de los Panamericanos: “Voy a estar apoyando al equipo porque al squash lo amo, yo voy a estar con todos ellos”.

A su turno, Romiglio definió la medalla como muy especial: “Lo es teniendo en cuenta, como dijo Robert, que por ahí son sus últimos Juegos, yo compartí tres con él y millones de torneos, y la verdad es que fuimos grandes compañeros de dobles, de singles, rivales de singles también. Entonces, este fue un torneo especial para nosotros, por el debut de Jere y porque hace poquito entramos (se refiere al squash) a los Juegos Olímpicos. Así que se juntan un montón de cosas. El squash tiene buena salud en este momento y hay que aprovechar el envión y ojalá que mejoremos en todos los aspectos”

Leandro Romiglio se imponía 2 a 0, pero cayó en el quinto set ante Miguel Ángel Rodríguez CHRISTIAN ZAPATA /SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

En este sentido, el marplatense amplió sobre el impacto que tuvo en los jugadores enterarse hace sólo algunas semanas, que su deporte ingresará al programa de la máxima cita multidisciplinaria del deporte en Los Ángeles 2028: “Fue una noticia increíble, le va a venir muy bien al deporte en general, para que crezca, para que se conozca y ojalá que siga por muchos años, que sea un buen evento en 2028 y que se repita en el siguiente, porque creo que se lo merece”, deseó.

Azaña, el más chico de los tres, mostró la gran ilusión: “Personalmente los Juegos Olímpicos son un gran objetivo para llegar de la mejor manera. Así que yo creo que le va a dar un gran impulso y también para que sea público el squash. Para que como hay canchas de fútbol o de básquet, que haya también de squash. Yo creo que tenemos que pelear por eso, para que sea más visible para toda la gente”. Robertino, el batallador incansable de su deporte, mirará seguramente esa experiencia que el tanto soñó, desde afuera. Pero lo puede celebrar igual: “Para mí va a servir, se le va a dar más importancia, también saben que el squash siempre les da medallas al Comité Olímpico Argentino. Va a ser un muy buen empujón que el squash esté dentro de los Juegos Olímpicos”.

Robertino Pezzota le bajó la persiana a sus participaciones panamericanas: esta fue la última Gentileza Guillermo Buelga

Sobre el final, el deseo. Y sobre el deseo, el faltante de casi siempre: la inversión y la infraestructura para aquellos deportes que no son demasiado populares. Por eso, cuándo se les pregunta a los chicos qué les gustaría que suceda a partir de este logro, no dudan: “Necesitamos canchas públicas, que haya más infraestructura para que la gente tenga acceso a las canchas porque en la Argentina solo hay clubes privados. Necesitamos espacios públicos para que vayan más chicos a jugar y que los que están jugando tenga lugares, canchas de singles, de dobles, que es una modalidad nueva y una cancha distinta para poder practicar. Cuando venimos a estos torneos tenemos que hacerlo al menos tres días antes, porque no hay canchas de dobles en la Argentina”, coincidieron. Y cerró Romiglio: “Es por ese lado por donde hay que ir, para que haya más lugares para jugar, que el deporte se empiece a conocer y que se haga más popular. Hoy no lo es tanto, pero muchísima gente lo practica, necesitamos que se fomente desde los más chiquitos, que haya escuelas de menores. Eso va a generar más gente compitiendo, más apoyo y más visibilidad”.

El equipo argentino estuvo a la altura y peleó hasta el final, pero la dorada se le escapó en detalles DIEGO ALVUJAR/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

Temas Juegos Panamericanos Santiago 2023