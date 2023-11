escuchar

En medio del tembladeral que provocaron las declaraciones del DT Lionel Scaloni, quien deslizó anoche tras la victoria con Brasil que podría dejar la selección argentina, y mientras que muchos apuntan como justificativo de los dichos del técnico que podría haber rispideces con Claudio “Chiqui” Tapia”, el titular de la AFA recibió dardos por otro lado. Fue el escritor Eduardo Sacheri quien cargó contra el presidente de la asociación y le hizo una serie de reclamos.

Esta mañana, Tapia publicó una foto luego de que la Argentina ganara 1 a 0 contra Brasil en el estadio Maracaná, en un partido caliente y trabado sobre todo en el primer tiempo, después de que el encuentro se retrasara por acciones represivas de la Policía en las tribunas. “Decime qué se siente”, comentó el titular de la AFA junto a una foto del equipo cuando cantaba el himno y en referencia con la histórica canción de cancha contra los brasileños, tras la victoria con gol de Nicolás Otamendi.

Fue ese el mensaje que respondió el autor de La pregunta de sus ojos, la obra que inspiró la película El secreto de sus ojos, que ganó el Oscar como mejor film extranjero en 2009. “[¿Qué se siente?] Que deberías respetar más a los rivales y sobre todo a la organización del fútbol argentino en sus torneos, sus arbitrajes y la autonomía de los clubes”, replicó Sacheri.

Pero no fue solo eso. También le dijo a Tapia, en relación con el buen presente del plantel local: “Que tu presidencia coincida con un momento estelar de la Selección nacional no te da inmunidad para conducirte como lo hacés en todos esos rubros que me permití mencionar”.

Y para sellar su escrito, indicó: “Saludos”.

Por su parte, Tapia no respondió. El presidente de la AFA, que tenía un manto casi incuestionable después del Mundial de Qatar por la consagración de la Selección ante Francia y el buen juego que demostró después, entró en una zona complicada luego de las declaraciones del técnico anoche en conferencia de prensa.

“Tengo muchas cosas que pensar (...). Esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien”, sostuvo Scaloni cuando finalizaba la rueda, aunque después aclaró: “Con Chiqui está todo bien”.

