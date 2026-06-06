Mundial 2026, en vivo: el amistoso de la Argentina ante Honduras y la evolución de la lesión de Messi

Ángel Di María atraviesa una etapa diferente de su carrera. Lejos de las convocatorias de la selección argentina, pero todavía protagonista dentro de la cancha con Rosario Central, el campeón del mundo se refirió a cómo vive el proceso tras su retiro del equipo nacional y a los desafíos que mantiene intactos a los 38 años.

A días del inicio del Mundial 2026, el rosarino abrió su corazón durante una entrevista y confesó que las primeras convocatorias sin su presencia le generaron una sensación extraña. Fideo dejó en claro que no se arrepiente de la decisión tomada después de la Copa América obtenida en 2024. “Las primeras veces fue raro, pero ya sabía lo que había decidido”, explicó al sitio web del Balón de Oro.