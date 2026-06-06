Mundial 2026, en vivo: el amistoso de la Argentina ante Honduras y la evolución de la lesión de Messi
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
Di María, entre la nostalgia por la selección y el sueño pendiente con Rosario Central
Ángel Di María atraviesa una etapa diferente de su carrera. Lejos de las convocatorias de la selección argentina, pero todavía protagonista dentro de la cancha con Rosario Central, el campeón del mundo se refirió a cómo vive el proceso tras su retiro del equipo nacional y a los desafíos que mantiene intactos a los 38 años.
A días del inicio del Mundial 2026, el rosarino abrió su corazón durante una entrevista y confesó que las primeras convocatorias sin su presencia le generaron una sensación extraña. Fideo dejó en claro que no se arrepiente de la decisión tomada después de la Copa América obtenida en 2024. “Las primeras veces fue raro, pero ya sabía lo que había decidido”, explicó al sitio web del Balón de Oro.
Mundial 2026: cuánto dinero recibirán los clubes argentinos por ceder a los futbolistas a las selecciones
La FIFA informó que pagará “un mínimo” de US$ 5000 por día por jugador a los clubes que aporten futbolistas a la próxima Copa del Mundo. Así, las once entidades argentinas que proveerán talento al Mundial (River, Boca, Estudiantes de La Plata, Independiente, San Lorenzo, Independiente Rivadavia, Talleres de Córdoba, Rosario Central, Lanús, Huracán y Vélez) se repartirán un piso de US$ 2.460.000. Es el peor escenario, y contempla que todas las selecciones sudamericanas queden eliminadas en la fase de grupos.
En el desglose, River es el equipo argentino que percibirá la porción más grande de la torta, siempre en caso de que Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia y Ecuador (selecciones a las que les provee jugadores) se despidan del torneo en primera fase, algo improbable. El mínimo garantizado para el equipo millonario es de US$ 735 mil, producto de las cesiones del argentino Gonzalo Montiel, el ecuatoriano Kendry Páez, el uruguayo Matías Viña y los colombianos Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño. El número equivale al 30% de todo lo que percibirá el fútbol argentino.
El Mundial 2026 es histórico: les abre oportunidades a todos, con una lista ampliada de candidatos
El fútbol argentino exportó su idiosincrasia al Mundial. No, no se trata de jugadores que se quedan tirados en el área tratando de condicionar al VAR y luego al árbitro para que cobre penal. Eso sucede, pero no es el caso. La referencia es positiva. Si el comienzo de nuestros torneos le abre la ilusión a la mayoría, la próxima Copa del Mundo se le parece. Pocas veces en el fútbol local hubo monopolio absoluto de dos equipos; siempre estuvimos lejos del fútbol español, el escocés y el uruguayo. En la década del ’60 se rompió la hegemonía de los grandes de entonces. En los ’80 otra vez hubo una racha de campeones inéditos y en este siglo, ya ayudados por lo efímero de los torneos, nuevos equipos se coronaron. El Mundial agregó selecciones, pero no cambia el formato. Lo que sí se generó en los últimos años fue una evolución general para que muchos se animen a soñar.
Lionel Scaloni, sin vueltas en la selección: “Si tenemos que tomar una decisión, la vamos a tomar”
“Hoy estamos con la idea de que los chicos vienen bien. Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera. Por ahora, vienen bien. No los vamos a arriesgar. Cuando llegue la última semana, vamos a tomar las decisiones. Si tenemos que tomar una decisión, la vamos a tomar“. Lionel Scaloni, el entrenador de la selección, se refirió a la situación de los lesionados, entre otros temas, en la recta final rumbo al Mundial.
El entrenador conversó con los medios en Texas, en la antesala del choque de este sábado, a las 21, con Honduras, un ensayo para calentar motores. “La situación de los chicos que se entrenan aparte está mejorando. Están bien, pero no los vamos a arriesgar en estos partidos. No van a formar parte de estos amistosos. Esa es la situación”, sostuvo, con la tranquilidad habitual.
¡VAN A JUGAR TODOS! Scaloni confirmó que Musso atajará vs. Honduras, Rulli vs. Islandia y Beltrán también sumará minutos en los amistosos.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 5, 2026
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¿Y Messi? “Leo está bien, se entrenó una parte con el grupo. Está bastante mejor y eso nos da tranquilidad. Antes de definir la nómina, me mandó un mensaje y me dijo que esperaba estar convocado. Me dijo que no iba a hacer algún anuncio, que solo iba a esperar la lista", contó, en un momento risueño.
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