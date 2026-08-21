El gesto de Ángel Di María a los hinchas de Corinthians y su mensaje con sabor a despedida tras la derrota en Brasil

Rosario Central perdió 1-0 contra Corinthians en Brasil y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores. Se trató un partido parejo que tuvo entre sus protagonistas a Ángel Di María, no tanto por su fútbol, sino por un gesto hacia la hinchada del Timao y unas declaraciones pospartido que encendieron las alarmas del pueblo Canalla: “Ahora va a tocar pensar y ver qué es lo que quiero seguir haciendo”.

A los pocos minutos de iniciado el segundo tiempo, aún con el marcador en un pálido 0-0, Di María realizó un gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales. El capitán del conjunto rosarino se repuso luego de recibir un falta y, durante ese movimiento, se levantó el short y se palmeó la pierna justo sobre un tatuaje de la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022 con la selección argentina.

El provocativo gesto de Di María

Pese a que la acción de Di María pasó inadvertida por el árbitro del partido, el venezolano Alexis Herrera, y ningún jugador de Corinthians se percató del movimiento, en redes sociales los posteos con los videos que retrataron el momento se llenaron de mensajes con críticas y rechazo hacia el argentino, señalando una actitud “soberbia” por parte del jugador.

No obstante, el episodio que sí fue percibido por Herrera fue el protagonizado por Raniele. A los 54 minutos del complemento, el mediocampista brasileño fue a rechazar una pelota, dejó la plancha y terminó impactando de lleno en la pierna del delantero rosarino, Enzo Copetti.

Di María tuvo un desempeño regular en la llave Andre Penner - AP

Pese a la violencia del choque, en primera instancia, el juez decidió no sacar la tarjeta roja, pero un llamado por el VAR, lo hizo cambiar de opinión. Una vez frente a las pantallas, el juez volvió a ver la jugada y determinó la expulsión del jugador de Corinthians. A esas alturas, el choque disputado en el Neo Química Arena había llegado a su punto de efervescencia.

Esa roja para el Timao recordó lo ocurrido en el partido de ida disputado en el Gigante de Arroyito, cuando el equipo brasileño también se quedó con 10 luego de la expulsión por doble amarilla del mediocampista Allan, quien tuvo dos cruces: el primero con Federico Navarro y el último con Jáminton Campaz.

Di María: "Es un momento duro porque mi sueño era otro" Andre Penner - AP

El único tanto del partido fue anotado por Bidon, tras un centro de Memphis Depay a 10 minutos del final. De esta manera, el conjunto rosarino volvió a quedar en el camino en la carrera por la primera copa Libertadores de su historia. Los dos mejores registros de Rosario Central en la competición continental tuvieron lugar en 1975 y 2001, cuando llegó hasta las semifinales.

Qué dijo Di María tras la derrota en Brasil

Tras la amarga derrota en Bello Horizonte, Ángel Di María habló con la prensa y analizó la actuación del equipo. “Tuvimos ocasiones para convertir”, dijo y señaló: “No fue el partido que deseábamos hacer”.

"MOMENTO DURO PORQUE MI SUEÑO ERA OTRO. AHORA VA A TOCAR PENSAR Y VER QUÉ ES LO QUE QUIERO SEGUIR HACIENDO"



El descargo de Ángel Di María luego de la eliminación de Rosario Central en la CONMEBOL #Libertadores



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En ese sentido, reconoció que no hubo conexión y que no pudieron plasmar la idea táctica de Jorge Almirón. “Por momentos no supimos hacer lo mismo que hicimos de local, nos costó un montón, y cuando tuvimos la pelota no pudimos concretar las que tuvimos. Y cuando uno falla, las cosas se terminan dando diferente”.

No obstante, la declaración que encendió las alarmas en Rosario llegó en el cierre: habría dejado abierta la puerta del retiro. “Es un momento duro porque mi sueño era otro. Mis ganas eran otras, de poder continuar, pero es futbol. Ahora va a tocar pensar y ver que es lo que quiero seguir haciendo”, se sinceró Di María.