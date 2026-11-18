Paulo Dybala protagonizó un encuentro especial en la ciudad deportiva de Trigoria con Caterina Venanzi, una joven seguidora del equipo italiano que convive con la atrofia muscular espinal (AME). Este episodio nació tras una iniciativa de la asociación benéfica Gli Amici di Cate, entidad con sede en Gubbio, Umbría, que trabaja para visibilizar esta condición genética y apoyar la calidad de vida de los pacientes.

La conexión entre el jugador y la joven comenzó durante una gala de fútbol local transmitida por el canal regional Umbria TV, donde ella expresó su anhelo de conocer al deportista. El periodista Luca Marchetti, quien colaboró en la organización, actuó como intermediario para concretar la visita en las instalaciones del club capitalino.

La dedicatoria de la asociación solidaria italiana para Paulo Dybala luego de su visita Captura Instagram (@gliamicidicate)

La asociación Gli Amici di Cate, cuyo nombre significa Los amigos de Cate, surgió a partir de la unión de familiares y allegados de la joven para fomentar la inclusión y la investigación médica mediante eventos deportivos y marchas solidarias. Según la información disponible, la organización utiliza estas jornadas para recaudar fondos y sensibilizar a la comunidad sobre los desafíos cotidianos de quienes enfrentan la AME. Tras la difusión del video del encuentro, diversas plataformas digitales y medios deportivos replicaron el suceso, lo que otorgó un alcance global a la labor de esta entidad.

Durante el encuentro, que ocurrió antes del entrenamiento del martes, el futbolista recibió a Caterina junto a sus padres, Silvia y Giacomo. En el centro deportivo, la joven entregó un presente simbólico al jugador para la hija de este, Gia, como gesto de agradecimiento por el tiempo dedicado. Por su parte, el delantero de la Roma obsequió tres de sus camisetas oficiales y un par de botines autografiados.

Los botines autografiados de Dybala para Caterina Instagram (@eccellenzacalcio)

Según relató Eccellenzacalcio en Instagram, el padre de la joven bromeó durante el encuentro al expresar el deseo de que su mano izquierda adquiera la calidad técnica del futbolista, una petición que el mediador periodístico calificó como una meta inalcanzable.

La organización Gli Amici di Cate destacó el impacto emocional de la jornada en sus redes sociales oficiales. “Hay reuniones que son pequeñas obras maestras que la vida decide dar a quienes tienen un gran corazón. Los sueños no son solo medias ilusiones suspendidas entre el cielo y la tierra; a veces toman la forma de una sonrisa inesperada”, señalaron desde el perfil de la asociación. La entidad subrayó que el encuentro no representó solo el cumplimiento de un deseo personal, sino “una prueba tangible de que la magia existe”. “Cuando la tenacidad y la luz de una persona se encuentran con la realidad, los límites de lo imposible se disuelven”, concluyó el comunicado publicado en Instagram tras el viaje a Roma.

El encuentro de Caterina con Dybala se dio gracias al trabajo de intermediador de Luca Marchetti Captura Instagram (@eccellenzacalcio)

Este suceso reafirmó el compromiso de la familia Venanzi con la visibilización de la atrofia muscular espinal, una enfermedad que afecta a las células nerviosas motoras y que requiere un acompañamiento constante. El gesto del futbolista cerró un ciclo de expectativas para Caterina, quien mantiene su vínculo con el club desde su estancia en la Juventus, y transformó su admiración en un recuerdo permanente respaldado por el alcance mediático de esta iniciativa solidaria que continúa con su labor social en la región de Umbría.