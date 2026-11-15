Oriana Sabatini festejó los 33 años de Paulo Dybala: cena romántica con look elegante y una torta especial

Paulo Dybala cumplió 33 años y celebró la fecha con una cena íntima junto a Oriana Sabatini. La pareja, que recientemente inició una etapa marcada por la paternidad, optó por un encuentro a solas, sin la presencia de su pequeña hija Gia. La artista documentó el evento a través de sus redes sociales, donde publicó un álbum de fotos con los momentos más destacados de la noche.

Según se pudo observar, el futbolista y la cantante reservaron un espacio exclusivo para compartir un plato especial y una torta de diseño. El postre, compuesto por varias capas de chocolate y crema con una estética similar al tiramisú, ocupó el centro de la mesa y se convirtió en uno de los elementos más mencionados en redes sociales.

Dybala y Oriana disfrutaron de una velada en privado, donde el postre llamó la atención de sus seguidores Instagram (@orianasabatini)

La elección del vestuario siguió el código de etiqueta conocido como black tie, donde Dybala lució un traje negro con saco de solapas satinadas, camisa blanca y moño oscuro, con un reloj metálico como complemento. Por su parte, Sabatini vistió un diseño de gasa ceñido al cuerpo con transparencias en las mangas y hombros al descubierto. La cantante mantuvo su cabello suelto y lacio, mientras que utilizó una paleta de colores neutros para su maquillaje. Además, el ambiente del lugar presentaba luces bajas, lo que otorgó mayor privacidad y romanticismo a la velada que ambos disfrutaron fuera del ámbito doméstico.

La dedicatoria pública que acompañó el posteo de Instagram incluyó un mensaje personal hacia el futbolista. Sabatini escribió: “Feliz cumple mi amor. Mi deseo para vos este año es que puedas sentir bien cerquita el amor de todas las personas que tanto te queremos, y que la vida te siga encontrando con esa fuerza y paciencia que tanto me inspira todos los días”. En la misma publicación, la cantante extendió el saludo en nombre de la familia: “¡Por una vuelta más al sol de aprendizajes nuevos! Te amamos, Gia y yo”. El deportista respondió al gesto con un mensaje directo en la misma plataforma: “Gracias mi vida... Te amo con todo mi corazón”.

La cariñosa dedicatoria de Oriana Sabatini para Paulo Dybala Captura Instagram (@orianasabatini)

El festejo evitó las grandes reuniones y los despliegues multitudinarios, una tendencia que el matrimonio ya mostró en eventos anteriores. La dinámica familiar actual, centrada en el cuidado de su hija, no impidió que la pareja dedicara un espacio exclusivo para celebrar un nuevo aniversario de vida del delantero. Si bien la artista comparte fragmentos de su vida cotidiana con Gia, en esta oportunidad el motivo central del contenido fue el vínculo romántico y la complicidad que mantiene con Dybala.

Las imágenes exhibieron al futbolista en el momento en que servía una porción del postre, mientras la cantante posaba a su lado. A pesar de los compromisos profesionales que ambos enfrentan, los protagonistas buscaron una pausa para conmemorar este nuevo año de vida del jugador bajo una atmósfera reservada y alejada del ruido habitual de su exposición pública, lo que consolida el lazo que mantienen tras años de relación. La celebración culminó con este intercambio de afecto, tanto en la mesa del restaurante como a través de los canales digitales donde sus seguidores celebraron la muestra de cariño familiar.