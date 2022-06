El Gol del Siglo, la hazaña de Diego Maradona en el 86: su relato, a qué hora fue y otros detalles

En un nuevo aniversario del gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986, vuelven los recuerdos sobre la hazaña y la repercusión que tuvo. A pesar de todos los detalles que se conocieron a lo largo de los años, la jugada aún emociona a todos. En una entrevista, el astro relató cómo rememoraba el gol.

El 22 de junio de 1986 fue sin dudas un día inolvidable para la historia del fútbol. Argentina venció 2-1 a Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo en México y se candidateaba como aspirante al título. Más allá de la instancia y todo lo que significaba el partido por el rival, Maradona fue el gran protagonista.

En primer lugar, marcó un tanto con la mano que luego quedó inmortalizado como “la mano de Dios”. Sin embargo, minutos después, llegaría el gol que marcaría su carrera y el amor de todos los argentinos. Diego recibió la pelota de Héctor “Negro” Enrique y partió desde campo argentino. Desde allí, dejó a cuatro hombres en el camino y luego amagó ante la salida de Peter Shilton para definir ante el arco vacío.

El Gol del Siglo convertido por Maradona

Hace más de una década, “Pelusa” recordó su jugada en una entrevista con ESPN. “(Enrique) me la da lejos del arco. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar. No podían llegar a la pelota”, comenzó. Las imágenes intercalan también un fragmento de diálogo con Terry Butcher, que aseguró tener “pesadillas” con el gol y analizó que efectivamente Diego estaba imparable en la jugada.

El relato de Maradona sobre su gol a Inglaterra

“Cuando yo lo veo dudar a Fenwick, le tiro la pelota adelante y él me quiere meter la mano. Pero yo venía a 100 por hora, a mí no me paraba nadie”, siguió. A continuación, describió el momento de enfrentar al arquero y convertir el gol: “Cuando voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco. Le amago y la juego cortita. Shilton queda despatarrado y la empujo”.

Por último, Diego también recordó que sufrió un fuerte golpe al momento de definir, pero que por la emoción no sintió el dolor. “Siento una patada de Butcher que me rompió el tobillo; pero era tan grande la alegría del gol que no me dolió”, explicó.

Algunos datos del gol de Diego Maradona

La hora exacta en la que el astro convirtió el gol fue a las 16:09. De hecho, en el aniversario de 2021, el primero después de la muerte del ídolo, la AFA impulsó una iniciativa para gritar el tanto nuevamente en ese minuto.

Diego recorrió 52 metros con la pelota y lo hizo en 10 segundos. Se estima que ese día más de 114.000 espectadores presenciaron el “gol del siglo” en el Estadio Azteca, además de los millones que lo vivieron a través de la televisión. Los dos goles fueron casi seguidos: el primero a los seis minutos del complemento y el segundo a los nueve. Gary Lineker puso el descuento a los 35 para el equipo inglés.