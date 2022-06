A 22 años de su muerte: rematan el manuscrito de “La mano de Dios”, la canción de Rodrigo en honor a Maradona

El mundo recuerda el polémico gol que le hizo Diego Armando Maradona a los ingleses aquel 22 de junio de 1986 en el Mundial de México. Ese año, la selección argentina se consagró campeona del mundo y las gambeteadas del Diez se volvieron populares en todo el planeta. Con motivo del aniversario número 36 de este suceso, este miércoles se realizará una subasta online del manuscrito de la canción “La mano de Dios”, que escribió Alejandro Romero en honor a Diego para que interpretara Rodrigo Bueno. Paradójicamente, este viernes 24 también se cumplen 22 años de la muerte de “El Potro” cordobés.

Desde su lanzamiento, el icónico tema se convirtió en un himno más dedicado al astro argentino. Se realizaron varias versiones de la canción en distintas partes del mundo, pero la interpretación de Rodrigo en el cumpleaños de Maradona quedará para siempre en el recuerdo popular. Recientemente, volvió a sonar en todos lados a partir de que formó parte de la banda sonora de Sueño Bendito, la serie sobre el Diez que estrenó Prime Video. Ahora, volverá a pisar fuerte gracias a una subasta que ofrece el manuscrito original que el cantante tuvo en sus manos.

"La mano de Dios"

Con motivo de conmemorar un nuevo aniversario de aquel histórico partido, este miércoles 22 de junio se realizará una subasta online a través de la plataforma de Kephi Gallery, la galería de arte virtual donde los artistas de diversas se disciplinas comparten y ofrecen su trabajo en NFT. No hay límites geográficos para participar, ya que se puede acceder desde cualquier parte del mundo. Sin embargo, no es para cualquiera, ya que el precio base está estipulado en USD$1.000.000 en BUSD.

Mañana se subastará el manuscrito original de "La mano de Dios"

Aquella persona que ofrezca la cifra más alta se quedará con el manuscrito original de “La mano de Dios” asociado a un NFT de Kephi Gallery que garantiza su autenticidad. El mismísimo Rodrigo Bueno lo sostuvo en sus manos, enfatizó en que sería su último gran éxito e incluso le escribió en uno de los márgenes INRI las siglas que habrían sido escritas en la cruz en la que yacía Jesucristo.

Mañana se realizará la subasta por el manuscrito de la canción escrita por Alejandro Romero (Foto: Kephi Gallery)

La historia detrás de “La mano de Dios”

El histórico gol de Maradona fue el 22 de junio de 1986, pero unos años después llegaría la canción que le pondría música a lo que ocurrió en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. En el 2000 “El Potro” le pidió a su cuñado Alejandro Romero, quien quería incursionar en la música que le escribiera una canción de cuarteto que pudiera incluir en su próximo disco.

Pero, la inspiración no fue instantánea, tomó su tiempo y le significó un momento crucial en su carrera. “En una especie de rezo, entre lágrimas pedí ‘Dame una mano, una canción que le guste a Rodrigo y la grabe así le da un incentivo a mi vieja que siempre me apoya’... Y si no escribía nada, me dedicaría a otra cosa”, le reveló allá por 2019 Alejandro al periodista Federico Bareiro.

Y así fue cómo empezó, con la guitarra en mano, a escribir algunos versos sueltos. “En una villa nació; fue el deseo de Dios; crecer y sobrevivir a la humilde expresión; enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida...’; y en ese momento sentí mi voz interna que me dictaba ‘en un potrero forjó una zurda inmortal’ y ahí me di cuenta que tenía que ver con Maradona”, recordó Romero.

Alejandro Romero escribió "La mano de Dios" para Rodrigo

Cuando Rodrigo la escuchó su respuesta fue: “Esta va a ser tu mejor canción, no la vas a superar, la van a cantar todos”. El cantante cordobés escribió en uno de los márgenes las siglas INRI que se encuentran plasmadas en la cruz de Jesús y dijo que ese sería su último gran éxito, no se equivocó.