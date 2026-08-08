El hombre detrás del diez: la vida de Jorge y Lionel Messi en imágenes

Durante la mañana de este sábado se dio a conocer que Jorge Messi murió a los 68 años en Rosario. El padre de Lionel Messi falleció en un sanatorio de esa ciudad, después de atravesar durante un largo tiempo un delicado cuadro de salud.

Jorge Messi fue una figura fundamental en la historia personal y profesional del capitán de la selección argentina, dado que estuvo presente desde los primeros años de Lionel como futbolista y acompañó de cerca cada una de las etapas que lo llevaron desde Rosario hasta el fútbol europeo.

Jorge acompañó a Lionel durante su llegada a Barcelona

Jorge Messi y Celia Cuccittini formaron una familia de cuatro hijos: Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol. Durante la infancia de Leo, su padre tuvo un rol central en las decisiones vinculadas con su carrera y en la búsqueda de alternativas para que pudiera continuar con su desarrollo como jugador.

Jorge y Celia formaron una familia junto a sus cuatro hijos (Foto: Instagram @jorge.sole)

Cuando apareció la posibilidad de viajar a España, Jorge acompañó a Lionel en esa nueva etapa. Mientras el resto de la familia permanecía en Rosario, ambos comenzaron una vida en Barcelona, donde el joven futbolista dio sus primeros pasos en las divisiones inferiores del club que terminaría marcando su carrera.

El vínculo entre padre e hijo se mantuvo a lo largo de los años (Foto: Instagram @jorge.sole)

Con los años, Jorge se convirtió también en una de las personas encargadas de representar los intereses de su hijo y estuvo cerca de las decisiones profesionales que acompañaron su crecimiento hasta convertirse en una estrella mundial.

La familia Messi celebró junta distintos momentos importantes (Foto: Instagram @jorge.sole)

La relación entre ambos también quedó reflejada en distintos momentos de la carrera de Lionel. Uno de los más recientes ocurrió durante el Mundial 2026, cuando Messi rompió en llanto después de marcar en el debut de la selección argentina.

La emoción de Messi tras su primer gol en el Mundial 2026

Ante la consulta sobre su reacción, el futbolista explicó que no tenía relación con lo ocurrido dentro de la cancha: “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”.

Los encuentros familiares fueron una constante a lo largo de los años (Foto: Instagram @jorge.sole)

Días después, la familia había informado que Jorge permanecía bajo atención médica y que evolucionaba favorablemente dentro de su cuadro.

Sin lugar a dudas, la vida de Jorge Messi queda atravesada por las imágenes de una historia familiar que acompañó, desde los primeros años, el recorrido de uno de los futbolistas más reconocidos del mundo.

Qué se sabe sobre la muerte de Jorge Messi

Murió Jorge Messi, el padre de Lionel, a los 68 años

Según dieron a conocer en LN+, Jorge Messi falleció durante la noche de ayer luego de sufrir complicaciones en su estado de salud. Por el momento, se espera un comunicado oficial de la familia para brindar mayores detalles.

Jorge y Lionel Messi, en fotos

Jorge acompañó a Lionel desde sus primeros pasos y estuvo presente en las decisiones que marcaron su carrera GERARDO HOROVITZ

Foto de la adolescencia de Lionel Messi (Foto: Instagram @jorge.sole)

Postal de unas vacaciones familiares de los Messi en 2016 (Foto: Instagram @jorge.sole)

Jorge Messi junto a su familia en el casamiento de su hijo en 2017 (Photo by Gabriel Rossi/LatinContent via Getty Images) Gabriel Rossi - LatinContent WO

Tres generaciones de la familia Messi, reunidas en un momento familiar

Jorge Messi y Lionel, una vida compartida en fotos

Jorge Messi junto a su familia durante uno de los viajes que compartieron a lo largo de los años

El padre de Lionel acompañó a su hijo en distintas etapas de su vida

Padre e hijo, juntos durante la final que consagró a la Argentina en Qatar 2022 (Photo by Jean Catuffe/Getty Images) Jean Catuffe - Getty Images Europe

Jorge viendo un partido de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022 (Photo by Jean Catuffe/Getty Images) Jean Catuffe - Getty Images Europe