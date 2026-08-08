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El hombre detrás del diez: la vida de Jorge y Lionel Messi en imágenes
El padre del capitán de la selección argentina murió a los 68 años en Rosario; fue, además de su mentor, su gran compañero y sostén a lo largo de su carrera
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Durante la mañana de este sábado se dio a conocer que Jorge Messi murió a los 68 años en Rosario. El padre de Lionel Messi falleció en un sanatorio de esa ciudad, después de atravesar durante un largo tiempo un delicado cuadro de salud.
Jorge Messi fue una figura fundamental en la historia personal y profesional del capitán de la selección argentina, dado que estuvo presente desde los primeros años de Lionel como futbolista y acompañó de cerca cada una de las etapas que lo llevaron desde Rosario hasta el fútbol europeo.
Jorge Messi y Celia Cuccittini formaron una familia de cuatro hijos: Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol. Durante la infancia de Leo, su padre tuvo un rol central en las decisiones vinculadas con su carrera y en la búsqueda de alternativas para que pudiera continuar con su desarrollo como jugador.
Cuando apareció la posibilidad de viajar a España, Jorge acompañó a Lionel en esa nueva etapa. Mientras el resto de la familia permanecía en Rosario, ambos comenzaron una vida en Barcelona, donde el joven futbolista dio sus primeros pasos en las divisiones inferiores del club que terminaría marcando su carrera.
Con los años, Jorge se convirtió también en una de las personas encargadas de representar los intereses de su hijo y estuvo cerca de las decisiones profesionales que acompañaron su crecimiento hasta convertirse en una estrella mundial.
La relación entre ambos también quedó reflejada en distintos momentos de la carrera de Lionel. Uno de los más recientes ocurrió durante el Mundial 2026, cuando Messi rompió en llanto después de marcar en el debut de la selección argentina.
Ante la consulta sobre su reacción, el futbolista explicó que no tenía relación con lo ocurrido dentro de la cancha: “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”.
Días después, la familia había informado que Jorge permanecía bajo atención médica y que evolucionaba favorablemente dentro de su cuadro.
Sin lugar a dudas, la vida de Jorge Messi queda atravesada por las imágenes de una historia familiar que acompañó, desde los primeros años, el recorrido de uno de los futbolistas más reconocidos del mundo.
Qué se sabe sobre la muerte de Jorge Messi
Según dieron a conocer en LN+, Jorge Messi falleció durante la noche de ayer luego de sufrir complicaciones en su estado de salud. Por el momento, se espera un comunicado oficial de la familia para brindar mayores detalles.
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