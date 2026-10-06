El homenaje de River Plate a Lionel Messi durante su despedida de la selección argentina

River Plate otorgó este martes una distinción especial a Lionel Messi en la previa de su último partido con la camiseta del seleccionado nacional. El presidente de la entidad, Stefano Di Carlo, visitó al futbolista en el vestuario del Estadio Monumental para entregarle el carnet de socio honorario, una placa conmemorativa y la camiseta del club.

La institución de Núñez oficializó el gesto a través de sus canales oficiales con un mensaje de agradecimiento al capitán por su trayectoria. “En un día histórico y acompañado por el Presidente Stefano Di Carlo, el mejor jugador de todos los tiempos recibió el carnet que lo distingue como Socio Honorario del Club, una placa conmemorativa y el Manto Sagrado con su nombre. ¡Gracias por el fútbol, Capitán!”, expresaron en su cuenta de X.

Messi fue distinguido como Socio Honorario de River Plate X (@RiverPlate)

El documento entregado al astro posee un detalle simbólico vinculado a su carrera profesional. En el espacio destinado al número de asociado, el carnet exhibe la inscripción “ARG1812022”, cifra que refiere a la fecha de la final del Mundial de Qatar. Aquella jornada, el equipo conducido por Lionel Scaloni obtuvo la tercera estrella tras superar a Francia en la instancia definitiva. La ceremonia ocurrió minutos antes del encuentro amistoso contra el seleccionado de Benín, choque que marca el adiós del delantero al conjunto nacional. El entorno del vestuario albergó este tributo institucional que reconoce el vínculo histórico entre el jugador y el fútbol argentino.

La distinción de River para Messi en la previa al partido entre Argentina y Benín Captura X

La historia personal de Messi con River Plate tiene un antecedente relevante durante su etapa formativa. El rosarino superó pruebas de suficiencia en la institución cuando abandonó Newell’s Old Boys debido a la imposibilidad económica de afrontar el tratamiento médico necesario por su déficit en la hormona de crecimiento. Pese a demostrar condiciones técnicas superiores en aquel periodo, el destino final del deportista fue el Barcelona de España, donde inició su carrera profesional de alcance mundial.

La única vez que Messi pidió perdón en uno de sus goles fue ante River, en 2015

Este reconocimiento formal por parte del club de Núñez cierra un capítulo de admiración mutua entre la entidad y el ídolo máximo del país en esta jornada de despedida. El acto simboliza el fin de una etapa dorada para el deporte nacional y consolida el estatus de leyenda del capitán en el fútbol local y extranjero.