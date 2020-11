El emotivo homenaje de Messi a Maradona

Lionel Messi anotó un golazo frente al Osasuna. Ya se había mostrado emocionado durante el minuto de silencio por el fallecimiento de Diego Maradona. Al momento del desahogo, de desnudarse frente al mundo al festejar su gol, sin quererlo, desató un conflicto comercial.

Se quitó la camiseta del Barcelona (Nike) y mostró la de Newell's (adidas). Si bien el argentino es la cara de la marca de las tres tiras, cuando está en un escenario colectivo, excepto los botines, está obligado a vestir la ropa del club, de la empresa que viste a la institución.

Solamente puede lucir la ropa de la marca con la que él tiene un contrato privado, es en cualquier marco que sea fuera de lo institucional.

"No debió haberlo hecho", sentenció Guillermo Ricaldoni, director de la firma We Are Sports, especializada en marketing deportivo.

La 10 del 10 la tiene el 10 Crédito: Captura de TV

"Al menos, debió haber tapado las marcas", agregó en diálogo con LA NACIÖN, al tiempo que agregó que le corresponde una sanción económica al jugador.

"Hay que ser profesional en las buenas y en las malas. No cambiaba nada si tapaba las marcas, el homenaje estaba hecho. Debió haber mantenido además un respeto por la institución para la cual trabaja".

En ese sentido, sostuvo que "tal vez tenía otras alternativas, como usar la camiseta de la Selección, pero que la de Newell's era "la que tenía a mano y evidentemente tiene un significado especial para Lionel".

Sin embargo, Ricaldoni sostuvo que no le parece algo por lo que se lo deba criticar al capitán y máximo goleador del seleccionado nacional.

"La pasión no entiende de razones y, ante la muerte se perdonan cosas".

Esto queda demostrado en el posteo de la cuenta oficial del Barcelona, reproduciendo el momento del festejo.