El impactante video de la mansión de 12.000 m² donde Cristiano Ronaldo se refugia antes del Mundial 2026

En medio del final de la temporada con el Al Nassr y ante el inminente inicio del Mundial 2026, Cristiano Ronaldo disfruta de los últimos días junto a Georgina Rodríguez y sus hijos en Portugal. A raíz de esto es que en las últimas horas se mostró en la intimidad de su hogar y sorprendió a todos.

Cristiano Ronaldo disfruta de los últimos días junto a Georgina Rodríguez y sus hijos en Portugal

Mediante su cuenta de Instagram, en la que acumula 655 millones de seguidores, el futbolista publicó una fotografía donde se lo vio con su esposa y sus hijos en el jardín de su residencia, ubicada en Quinta da Marinha, en la costa de Cascais. “Feliz de estar de vuelta en casa con la familia”, escribió.

Cristiano Ronaldo junto a su esposa e hijos en el jardín de su imponente residencia

Según revelaron portales como A Bola, Mirror y Daily Mail, la pareja se instalará allí cada vez que pise suelo europeo. De hecho, Georgina Rodríguez mostró el perímetro de la casa en un video familiar con la leyenda “Hogar en proceso”, lo que evidenció que los trabajos de renovación —que llevan meses en marcha— todavía no finalizaron.

"Hogar en proceso", el mensaje de la influencer argentina sobre la remodelación de su ostentosa mansión en Portugal

Ubicada en la codiciada Riviera portuguesa —un enclave premium a un paso de Estoril y Cascais conocido por sus campos de golf y propiedades de élite—, la mansión es una construcción imponente. Los reportes británicos detallan que la edificación de tres plantas roza los 5000 metros cuadrados cubiertos, rodeada por un terreno de más de una hectárea. El despliegue de confort es total: desde un mega-garage diseñado para una colección de 20 vehículos hasta áreas de bienestar que incluyen gimnasio, sala de masajes y piscinas climatizada y exterior. ¿El broche de oro? Una impactante suite principal de 300 metros cuadrados y un cine privado rodeado de extensos jardines.

El elegante comedor de la mansión de Cristiano Ronaldo, preparado para una cena

Asimismo, fuentes del sector inmobiliario estiman que las excentricidades y la personalización del inmueble elevaron el costo total a una suma que ronda los 25 y 40 millones de dólares, dejando muy atrás los 13 millones invertidos originalmente en la estructura y el terreno. El despliegue de opulencia incluye un mural artístico personalizado, maderas de alta gama, mármol de origen italiano y griferías con toques de oro. En el plano técnico, la vivienda responde a los más altos estándares modernos: funciona de manera eficiente mediante paneles solares integrados y cuenta con un sistema automatizado para coordinar la seguridad, la calefacción y la iluminación.

La mansión, como informaron medios como Semana y la prensa portuguesa, dispone además de una playa privada y pasadizos subterráneos, así como áreas de juego seguras para los cinco hijos de la pareja

De acuerdo con información que se filtró de la revista Semana y cronistas locales, las prestaciones de la vivienda van un paso más allá al incluir pasadizos bajo el suelo, una playa particular y entornos recreativos ultra seguros para sus cinco hijos. El complejo está protegido por un anillo de seguridad permanente y tecnología de innovación. Este entorno, característico de Quinta da Marinha, fue lo que terminó de convencer a los Ronaldo para establecer aquí su cuartel general de cara a la futura jubilación del futbolista.

Georgina Rodríguez mostró las imágenes de su imponente hogar

Con esta mudanza planificada, el delantero empieza a estructurar su vida fuera de las canchas en su país natal. La propiedad funcionará como el núcleo familiar definitivo, lo que permite que su entorno cercano se establezca en un punto fijo tras más de dos décadas de traslados continuos por el mundo.