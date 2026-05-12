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Cristiano Ronaldo quedó a segundos de ser campeón con Al Nassr, pero un blooper en el minuto 97 demoró su festejo

Su equipo empató 1-1 con Al Hilal tras una falla del arquero

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Cristiano Ronaldo ganó su último título a nivel clubes en 2021 y quiere romper su mala racha este año
Cristiano Ronaldo ganó su último título a nivel clubes en 2021 y quiere romper su mala racha este añoFAYEZ NURELDINE - AFP

Cristiano Ronaldo ya imaginaba el desahogo. El abrazo con Karim Benzema antes del comienzo, el clima de final en Riad y la ventaja mínima que Al Nassr sostenía desde el primer tiempo parecían conducir a una noche consagratoria como local. Pero faltaban apenas 12 segundos para el cierre cuando todo cambió. Un lateral larguísimo, lanzado al área con desesperación por Al Hilal, terminó en una escena surrealista: el arquero Bento salió mal y chocó con Iñigo Martínez, la pelota se le escapó de las manos y terminó dentro del arco. El 1-1 en el final del minuto 97 dejó la definición de la liga saudita abierta hasta la última fecha y volvió a postergar el objetivo que obsesiona al portugués desde su llegada a Medio Oriente.

La imagen final explicó el golpe. Cristiano, sentado en el banco de suplentes luego de haber sido sustituido antes del cierre, primero con la mano en la cara, riendo sin entender cómo se le había escapado un campeonato que parecía asegurado este martes. Luego, mirada perdida y triste, siendo consolado por un miembro del cuerpo técnico.

La decepción tuvo un peso especial: desde su salida de Juventus en 2021, el delantero no consiguió volver a ganar un título a nivel clubes. Celebró la Nations League 2024/25 con Portugal, eso sí. Pero ni siquiera el Campeonato de Clubes Árabes obtenido en 2023 con Al Nassr es reconocido oficialmente por la FIFA. Por eso, el empate supo a derrota para el portugués.

El contexto todavía favorece a Al Nassr, aunque ya sin margen para relajarse. El equipo suma 83 puntos y mantiene cinco de ventaja sobre Al Hilal, que tiene un partido menos. Si el conjunto dirigido por Simone Inzaghi gana su pendiente, la diferencia quedará reducida a dos unidades antes de la última jornada. El festejo quedó en pausa.

Cristiano Ronaldo fue sustituido antes del final, dejando la cancha pidiendo aliento al público de cara al final
Cristiano Ronaldo fue sustituido antes del final, dejando la cancha pidiendo aliento al público de cara al finalFAYEZ NURELDINE - AFP

La noche había comenzado con una escena cargada de simbolismo. Cristiano y Benzema, viejos socios en Real Madrid y protagonistas de una rivalidad renovada en Arabia Saudita, se fundieron en un abrazo durante el saludo previo. Después llegó un partido intenso, áspero y repleto de tensión. Al Hilal tuvo la primera gran oportunidad con un cabezazo de Benzema a quemarropa que el arquero brasileño Bento salvó con una reacción notable. Más tarde, el arquero brasileño pasó de héroe a villano.

Al Nassr encontró la ventaja a los 36 minutos. Tras un córner ejecutado por el otro portugués, Joao Félix, el español Iñigo Martínez bajó la pelota dentro del área al francés Mohamed Simakan, que definió sin oposición para el 1-0. El estadio explotó. Cristiano levantó los brazos y el banco comenzó a imaginar el título.

El portugués no convirtió, aunque estuvo muy cerca de firmar una obra espectacular. En el segundo tiempo recibió un pase fuera del área, que lo dejó con el espacio suficiente para definir con potencia a colocar, pero el arquero marroquí Bono reaccionó con una atajada decisiva que evitó el 2-0. La acción pudo haber liquidado el campeonato.

A los 82 minutos, Jorge Jesus decidió reemplazar a Cristiano. El delantero salió envuelto en aplausos, aunque lejos de mostrarse pasivo. Primero pidió apoyo a las tribunas con gestos insistentes. Después le marcó el reloj al árbitro para reclamar por el tiempo. También alentó al compañero que ingresaba y siguió estimulando al público mientras caminaba hacia el banco.

Vivía cada segundo con una tensión impropia de alguien que ya levantó 33 títulos a lo largo de toda su carrera. Como si estuviera frente al primero. Una escena que volvió a reflejar la voracidad competitiva que lo acompaña desde sus inicios.

La tensión creció en el cierre. Al Hilal empujó con más voluntad que claridad hasta encontrar una última oportunidad. Fue un lateral ejecutado con enorme potencia por Ali Lajami hacia el corazón del área. Bento salió mal, chocó con Martínez y perdió la pelota cuando intentaba bloquearla. El defensor Abdulelah Al Amri intentó despejarla en la línea, pero no llegó y solo la pateó dentro del propio arco.

Cristiano observó la secuencia desde el banco, y la imagen final lo mostró con la mirada perdida, inmóvil. Ya no había tiempo para reaccionar. El árbitro marcó el final inmediatamente después del saque del medio y el portugués volvió a quedar frente a una escena que empieza a repetirse demasiado: la del título que parece suyo y se desvanece cuando está al alcance de la mano.

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