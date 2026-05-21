LA NACION

A los 41 años, Cristiano Ronaldo anotó dos goles en la victoria de Al-Nassr que le dio el título en Arabia Saudita

El portugués pudo ser campeón tras cinco años de sequía

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Cristiano Ronaldo celebra uno de los goles de su equipo, Al-Nassr, en el partido ante Damac que le dio el título de campeón de Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo celebra uno de los goles de su equipo, Al-Nassr, en el partido ante Damac que le dio el título de campeón de Arabia SauditaFAYEZ NURELDINE - AFP

Cristiano Ronaldo puso fin a una sequía de cinco años sin consagrarse campeón de liga y celebró con su equipo, Al-Nassr, en Arabia Saudita. El portugués, de 41 años, anotó dos goles en el 4-1 sobre Damac que le dio el título al equipo amarillo, con dos puntos de ventaja sobre su escolta, Al-Hilal.

Uno de los tantos del nacido en Madeira en el partido decisivo, correspondiente a la fecha 34, fue de tiro libre y significó el 3-1 del flamante campeón a los 17 minutos del segundo tiempo. A diez minutos del final convirtió otra vez y selló el marcador definitivo. El portugués llegó a los 973 tantos en su carrera profesional y rompió en llanto luego de anotar el último del encuentro.

“Vine a este país a hacer historia y a ganar. Sabía que el proceso iba a tomar tiempo, pero hoy demostramos que somos el mejor equipo de Arabia Saudita. Este título es para toda nuestra hinchada que nunca nos dejó caer”, dijo después del encuentro. Y añadió: “Muchos dicen que estoy terminado, pero yo respondo en la cancha. El tiro libre llegó en el momento en que el equipo más lo necesitaba. ¿Los 1.000 goles? Llegarán de forma natural, hoy lo único que importa es que somos campeones”.

(Noticia en desarrollo).

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Boca complicó seriamente su clasificación en la Libertadores: fue puro nerviosismo y, VAR mediante, empató con Cruzeiro
    1

    Boca empató 1-1 con Cruzeiro, quedó muy complicado en la Libertadores y terminó envuelto en bronca contra el VAR

  2. Se conocieron los audios del VAR de Boca: las dos jugadas polémicas que le dieron la razón a Cruzeiro
    2

    Se conocieron los audios del VAR de Boca vs. Cruzeiro: las dos jugadas polémicas que se analizaron

  3. Un Emiliano tapó a otro: Buendía jugó como para ir al Mundial, Dibu no tuvo trabajo y Aston Villa deliró en la Europa League
    3

    Emiliano Buendía fue la gran figura de Aston Villa en la final de la Europa League y Dibu Martínez casi no tuvo trabajo

  4. Lista de convocados de la selección argentina para el Mundial 2026: cuándo sale la nómina de Scaloni
    4

    Lista de convocados de la selección argentina para el Mundial 2026: cuándo sale la nómina de Scaloni