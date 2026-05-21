A los 41 años, Cristiano Ronaldo anotó dos goles en la victoria de Al-Nassr que le dio el título en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo puso fin a una sequía de cinco años sin consagrarse campeón de liga y celebró con su equipo, Al-Nassr, en Arabia Saudita. El portugués, de 41 años, anotó dos goles en el 4-1 sobre Damac que le dio el título al equipo amarillo, con dos puntos de ventaja sobre su escolta, Al-Hilal.

Uno de los tantos del nacido en Madeira en el partido decisivo, correspondiente a la fecha 34, fue de tiro libre y significó el 3-1 del flamante campeón a los 17 minutos del segundo tiempo. A diez minutos del final convirtió otra vez y selló el marcador definitivo. El portugués llegó a los 973 tantos en su carrera profesional y rompió en llanto luego de anotar el último del encuentro.

هدف! ⚽️🔥

كريستيانو رونالدو من ركلة حرة يعيد توسيع الفارق لصالح النصر 🐐#النصر_ضمك | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/IJcUjlIAV0 — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) May 21, 2026

“Vine a este país a hacer historia y a ganar. Sabía que el proceso iba a tomar tiempo, pero hoy demostramos que somos el mejor equipo de Arabia Saudita. Este título es para toda nuestra hinchada que nunca nos dejó caer”, dijo después del encuentro. Y añadió: “Muchos dicen que estoy terminado, pero yo respondo en la cancha. El tiro libre llegó en el momento en que el equipo más lo necesitaba. ¿Los 1.000 goles? Llegarán de forma natural, hoy lo único que importa es que somos campeones”.

(Noticia en desarrollo).