El impactante video que muestra el momento en el que una patinadora sufre un corte a milímetros de su ojo

MILÁN.- Un impactante accidente generó preocupación este viernes en la Arena de Patinaje sobre Hielo de Milán, en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno: la polaca Kamila Sellier sufrió un duro incidente, cuando una contrincante le pegó en la cara con la cuchilla de su patín y le provocó heridas graves. La participante terminó con un corte y estuvo muy cerca de perder su ojo izquierdo.

Ocurrió durante la prueba de 1500 metros del patinaje de velocidad en pista corta. Allí, mientras circulaba, Sellier recibió el golpe que provocó la feroz cortadura y cayó inmediatamente. En medio de una gran desesperación en el estadio, la patinadora fue atendida mientras estaba inmovilizada y le dieron puntos de sutura, antes de ser trasladada al hospital para una mayor atención.

El accidente tomó repercusión luego de que se viralizaran en redes sociales imágenes del momento exacto en el que se produce el corte y Sellier cae sobre el hielo. En los videos también se observa cómo se genera la herida y lo cerca que estuvo de su ojo izquierdo.

Sellier cayó junto con la italiana Ariana Fontana, ganadora de 15 medallas olímpicas, y la estadounidense Kristen Santos-Griswold, quien fue sancionada por un adelantamiento ilegal de carril que incidió en el accidente. Por su parte, el infortunio le impidió a la polaca avanzar a la ronda de cuartos de final.

La carrera se detuvo mientras Sellier recibía atención. Una gran sábana blanca la cubría para evitar que el público que llenó la arena la viera, en la última noche del patinaje de velocidad en pista corta. Finalmente, la polaca levantó un pulgar hacia la multitud mientras se la llevaban, dejando un rastro de sangre en la última curva de la pista, que los trabajadores tuvieron que limpiar durante la pausa, pero demostrando que, a pesar del accidente, se encontraba estable.

Funcionarios polacos confirmaron luego que el ojo de Sellier, afortunadamente, no fue afectado en el accidente.

Con información de AP.