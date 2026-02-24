Sufrió un brutal accidente que la dejó al borde de la amputación, contó su historia en redes y recibió el aliento de Cristiano

La experimentada deportista estadounidense Lindsey Vonn, especialista en esquí alpino en las categorías descenso y Supergigante, sufrió un severo accidente en los Juegos Olímpicos de Invierno celebrado en Italia y debió ser hospitalizada de urgencia por una fractura en su tibia y tobillo. Lo que nadie sabía hasta hoy es que ese accidente casi le cuesta la vida.

El impactante accidente de Lindsey Vonn

La brutal caída se produjo el pasado 8 de febrero cuando Vonn, de 41 años, descendió de una colina y, a los 12 segundos, producto de la velocidad y el impulso que tomó al ir esquivando las puertas -obstáculos compuestos por dos varillas y una bandera que las une- aterrizó con todo su cuerpo clavado a la tabla sobre la superficie helada.

La brutal caída de la deportista estadounidense que le provocó múltiples fracturas

Ese impacto generó la rotura total de su tibia y, por consiguiente, el estupor de todos los presentes, quienes comenzaron a pedir auxilio para que socorran a la deportista, quien, previo a la competencia, anunció que tenía roto los ligamentos cruzados pero que correría igual.

La esquiadora Lindsey Vonn contó que ya le dieron el alta médica y deberá estar un año sin practicar deporte

Inmovilizada en el suelo, un helicóptero sanitario descendió a la pista y la llevó al Hospital Ca’ Foncello de Treviso donde comenzaría el calvario: el diagnóstico de una “compleja fractura” y la rápida intervención del médico Tom Hackett quien debió descomprimir el músculo que rodea a la tibia para que su pierna no sea amputada.

El crudo testimonio de Lindsey Vonn en Instagram

A 15 días de este gravísimo hecho que pudo haber cambiado completamente su vida, Lindsey Vonn le agradeció al doctor Tom Hackett por accionar de manera inmediata al realizar una fasciotomía -un proceso quirúrgico de emergencia que corta los tejidos conectivos para aliviar la compactación muscular-.

El posteo de Lindsey Vonn que trajo cierta tranquilidad a sus seguidores

“Tuve una fractura compleja de tibia y de peroné, y la razón de su complejidad fue el síndrome compartimental. El síndrome compartimental se produce cuando un traumatismo en una zona es tan fuerte que la sangre se acumula. Básicamente, lo aplasta todo: músculos, nervios, tendones, y muere“, dijo Vonn para que sus seguidores dimensionen la magnitud del hecho. A su vez, la damnificada recibió una transfusión de sangre y varios calmantes para aplacar el dolor en la zona herida.

Con el recuerdo latente de la operación, la deportista estadounidense graficó: “Abrió ambos lados de mi pierna, la dejó respirar y me salvó de ser amputada”. Superada esta instancia de alto impacto emocional, Vonn permaneció por dos semanas en una cama de un hospital completamente inmovilizada y monitoreada por profesionales.

La recuperación de Lindsey Vonn

“Después de casi dos semanas de estar en una cama de hospital casi completamente inmóvil, finalmente estoy lo suficientemente bien como para mudarme a un hotel. Todavía no estoy en casa, ¡pero es un gran paso!“, añadió la deportista que sufrió la fractura de su tibia y tobillo, lo que no solo la mantendrá inmóvil por un tiempo, sino que la alejará del deporte por un año, dependiendo de cómo evolucione su cuerpo.

Vonn chocó con una de las banderas en su descenso

“Ahora me centraré en la rehabilitación y en progresar de una silla de ruedas a muletas en unas pocas semanas. Tomará alrededor de un año para que todos los huesos sanen y luego decidiré si quiero sacar todo el metal o no, y luego volver a la cirugía y finalmente arreglar mi ligamento cruzado anterior”, agregó sobre su impactante historial de lesiones que posiblemente la condicione para una recuperación definitiva de la zona dañada.

Los mensajes de aliento de Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic y Novak Djokovic

Lindsey Vonn se ganó el respeto de sus colegas por la obtención de numerosos títulos como esquiadora. Campeona en los Juegos Olímpicos de Invierno 2010 celebrados en Vancouver, ganadora de ocho medallas olímpicas y varias galardones individuales, la estadounidense, al comunicar la noticia de su lesión y del tiempo que necesitará para recuperarse, recibió el aliento de dos leyendas del fútbol: Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic.

Tanto el portugués como el sueco, mediante comentarios en su publicación de Instagram, la animaron a no bajar los brazos en medio de una crisis que supone una lesión de este tipo para un atleta de alto rendimiento.

Los mensajes de aliento de Djokovic, Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic a Lindsey Vonn

“Los campeones se definen por los momentos en que ganan y los momentos en los que se niegan a rendirse. Las montañas que conquistaste nunca fueron más grandes que la fuerza que llevas. Sigue luchando. Las leyendas siempre surgen”, destacó el exjugador del Real Madrid y selección de Portugal que aún continúa vigente en el fútbol de Arabia.

Por su parte, Ibrahimovic, quien se retiró de la actividad profesional y se mantiene activo en sus redes sociales, no dejó pasar el momento para motivar a la deportista a que persista y no baje los brazos. “Rendirse no es una opción”, detalló Zlatan. En esa misma línea, Nole Djokovic le envió varios emojis para brindarle fuerza tras el periodo post operatorio.

La estructura metálica que sostiene la pierna de Lindsey Vonn

Con un sinfín de comentarios en su publicación, la deportista estadounidense encarará una ardua recuperación que incluye varias etapas, entre ellas, dejar la silla de ruedas, volver a caminar y pasar nuevamente por el quirófano para recomponer las articulaciones dañadas.