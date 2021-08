El imperceptible palito de Sebastián Vignolo para Pablo Lunati: “Los guapos de lejos no me gustan”

El conductor de “ESPN F90″, Sebastián Vignolo, salió al cruce de las críticas del exárbitro Pablo Lunati, quien semanas atrás compartió una solicitud en la plataforma change.org para pedir que el “Pollo” no relate más los partidos que juega River Plate, por supuestamente traerle mala suerte al conjunto millonario.

Este lunes, en su comentario editorial de cada día, Vignolo admitió que los hinchas se “apasionan” y dicen “cosas”. “Yo lo puedo entender, porque yo también me he calentado escuchando radios, porque yo también me he embroncado con relatores, porque yo también he cambiado, porque yo también me he sentado en el mismo lugar, porque yo también he buscado la misma ropa, la misma remera, y he buscado hasta al mismo comentarista y al mismo relator. No soy un bolud... que no miraba fútbol ni escuchaba ”, esgrimió.

Luego, el relator se refirió a “algún árbitro” que “cuando nos dirigió” (por All Boys, el club de sus amores), “hasta lo insulté” . “Por ahí, me quedé corto”, añadió.

Sebastián Vignolo le respondió a Pablo Lunati sin nombrarlo

Sin embargo, Vignolo consideró que “entre la pasión y, muchas veces, la mala intención” hay “un hilo así delgado”. Al mismo tiempo, admitió que insultar “no se debe” y “no corresponde”, y que “en tal caso”, las cosas se dicen “de frente”: “A mí, los guapos de lejos, de verdad, yo no soy guapo. Ni de cerca, pero mucho menos de lejos. A mí, los guapos de lejos, no me gustan. A mí, me gustan los tipos que te dicen mirá, te banco o no te banco. Y si no te banco, ¿por qué? Por esto. No me gusta el que tira piedras por arriba del tapial. Primero, no tires piedras. Y si tenés huevos para tirar por arriba del tapial, tirado de frente, fíjate, si lo tenés ahí”.

Sebastián Vignolo y Pablo Lunati fueron compañeros en eltrece en el programa “Pasión por el fútbol”. Luego, Lunati fue panelista del programa “No todo pasa”, en TyC Sports. Actualmente, el exreferí participa del programa “Fútbol Continental” en Radio Continental y que conduce el periodista Diego Díaz, con quien Vignolo mantiene una dilatada disputa.

La solicitud de change.org que compartió Lunati para que Vignolo no relate más partidos de River Captura Twitter

Pablo Lunati, con Sebastián Vignolo como blanco Captura Twitter

El insulto de Pablo Lunati a Sebastián Vignolo durante el partido de River-Sarmiento Captura Twitter

LA NACION