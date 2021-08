El comentario de Mauro Zárate sobre las mujeres de los futbolistas que generó repudio en las redes

Después de su partida de Boca Juniors, Mauro Zárate es jugador libre y, según manifestó en una entrevista con ESPN F90, las versiones de su posible vuelta al club xeneize eran falsas. “Me escribió un montón de gente, pero yo ya lo hablé con el Consejo de Fútbol. Creo que había llegado el momento de despedirme de Boca y así fue, pero después no hablamos. Es mentira que quise volver y tampoco es cierto que llamé a Román [por Riquelme]”, manifestó.

Sin embargo, la parte de la conversación con el programa conducido por Sebastián Vignolo que más trascendió en redes sociales fue una que generó algo de polémica. Es que mientras conversaban sobre su futuro, Oscar Ruggeri le consultó si los jugadores están en condiciones de “manejarse solos”.

El deportista de 34 años contestó que “depende del jugador” y consideró que al trabajo de representante “hoy lo hace cualquiera”. Luego, Chavo Fucks le preguntó “qué fue lo que lo espantó” para decidir no trabajar en el fútbol y quedarse en su casa, a lo que Mauro contestó: “Lo picante que es todo, las peleas que hay, por jugadores, por pibitos, por nenitos que tienen 11 años, ya se pelean así”.

Mauro Zárate y su delicado comentario sobre las mujeres de los futbolistas

Entonces, sobre la labor de representante de jugadores, Zárate lanzó: “Pero es el mejor trabajo, después de mujer de futbolista es el mejor trabajo ”. Y si bien después dijo arrepentido y entre risas “No, no, mentira. Me van a matar”, las redes no lo perdonaron.

Mauro Zarate acaba de decir que el laburo mas facil es el de ser mujer de futbolista...tranka maurito eh — Rober cardozo (@telelo14) August 30, 2021

La frase que tiro Mauro Zarate juju lo van a prender fuego — Gonzalo (@UnHinchaDeBOKEE) August 30, 2021

Que tipo nefasto Mauro Zárate.

Recién dijo que el mejor trabajo es ser "la mujer del futbolista" menospreciando todo lo que hacen. — Zequi997 (@zequi997) August 30, 2021

Varios usuarios hicieron comentarios repudiando la broma del ex Vélez Sarsfield y la calificaron de “machista”. Al momento de lanzar la frase, algunos periodistas del programa sugirieron cambiar de tema por su delicadeza y Ruggeri agregó: “Señor juez, joda, eh”. Por último, para alivianar la situación, Mauro acotó: “Ahí vino mi mujer”.

