Diego Díaz y un tiro por elevación ¿a Sebastián Vignolo?: “Soy uno de los pocos conductores que no son de Boca”

El conductor de “Superfútbol”, Diego Díaz, se cruzó este jueves con su compañero José Chatruc, quien lo chicaneó al decirle que su colega ahora se hizo hincha de River Plate, cuando sabe que Díaz simpatiza con San Lorenzo.

Aunque el tono de Chatruc fue claramente en broma, Díaz no se lo tomó bien y le respondió: “Pará. Mirá que yo puedo hablar también, eh. Se sabe que claramente soy de San Lorenzo”. El exjugador de Racing Club no se quedó callado y contestó: “Hablá lo que quieras. Yo no tengo ningún problema”.

Luego, el animador de TyC Sports amplió su argumentación y dijo: “Lo que pasa es que tengo una opinión distinta a la mayoría de los conductores y opinólogos de todos los programas. Como vos me dijiste: vos sos de River, y yo lo que te digo es que soy uno de los pocos conductores que no son de Boca”.

Diego Díaz se cruzó con José Chatruc

Más adelante en el programa, Díaz anticipó que también hablarían de San Lorenzo de Almagro, y agregó: “Así que les digo cualquier cosa a los cyber: cambien de canal”. A esa misma hora, Sebastián Vignolo conduce “F90″ por ESPN.

En 2018, Díaz y Vignolo protagonizaron un sonado cruce dialéctico, al lanzarse “dardos” desde sus respectivos programas. Todo comenzó por lo dicho por el “Pollo” en su programa “Pasión por el fútbol” de El Trece. En aquel momento, indicó que “hay exjugadores (...) que jugaron 10 minutos y se piensan que pueden hablar”.

El exjugador le respondió al relator desde su programa, al decir que “hay periodistas que son de All Boys y de Boca... y algunos hacen el maquillaje que son de All Boys, pero bueno”. Y para no dejar dudas de quién era su destinatario, dijo: “Te hubiera gustado jugar aunque sea nueve minutos en primera, ¿no? Aunque sea un ratito”.

Finalmente, Vignolo contestó desde “90 minutos de fútbol”, que en ese momento se emitía en Fox Sports, y se refirió a su frustrada llegada a Primera División: “A mí, me enseñaron siempre a tener códigos. Después, y sí, todo el mundo fracasa. El que cree que es un exitoso, perdió. Cuando vos ya no tenés, no vas a triunfar en nada”. Cuando Oscar Ruggeri le preguntó a quién era dirigido el mensaje, el “Pollo” respondió que “a nadie”, mientras sus compañeros se reían.

LA NACION