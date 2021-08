Oscar Ruggeri salió en defensa de los carpinchos de Nordelta: “Nosotros nos metimos ahí”

El panelista de F90, Oscar Ruggeri, habló este lunes sobre la aparición de carpinchos en los barrios de Nordelta, hecho que generó reclamos y apoyos por parte de los vecinos. Él, por su parte, salió en defensa de los animales.

“Es la gente, ¿qué los carpinchos? Le echamos la culpa al pobre bicho y nosotros nos metimos ahí en ese pantano. Los carpinchos no tienen nada que ver. El hábitat de los carpinchos es ese lugar. La gente se instaló ahí en el lugar de ellos y ahora le echamos la culpa al bicho ”, se lamentó.

Luego el conductor del programa, Sebastián Vignolo, le pregunto a su compañero si “banca” a los carpinchos en esta virtual contienda, y Ruggeri no dudó: “Claro, total. Si les sacamos el hábitat, hacemos un desastre. El ser humano es un desastre; somos un desastre. Hicimos mierd... todo, Pollo, no nos importa nada. Nos dicen: ‘el calentamiento global’, y seguimos todo para adelante. Si total, vos decís, en mi vida no me va a pasar nada. ¿Y a los chiquitos? Que se arregle el que venga atrás”.

Oscar Ruggeri salió en defensa de los carpinchos

El elogio a L-Gante y la anécdota con Eddie Grant

En otro orden, Ruggeri contó que el fin de semana vio la entrevista que le hicieron al artista L-Gante en Telefe y aprovechó la oportunidad para elogiarlo: “El pibe estuvo muy bien. Me gusta el pibito. Lo escuché el otro día. Estuvo en televisión hablando con la mamá, humilde, bien. No está ahí subido. Me gusta esta gente cuando es así. Ayudan. No se la creen, no te miran así como diciendo te ponen allá. Me matan los cancheros”, admitió.

Hablando de músicos, el “Cabezón” contó que tuvo la oportunidad de conocer al cantante Eddie Grant cuando visitó a Diego Maradona en La Candela, el centro de entrenamiento de Boca Juniors, y reveló que lo hicieron jugar en el “Maracaná”, un sector del campo donde ellos solían divertirse: “Era barro, agua, todo y jugábamos, nos tirábamos. Él cayó (vestido) todo de blanco. En ese momento, lo vino a ver a Diego, ¿y qué hicimos? Vení a jugar. Y no sabés cómo se fue. Todo negro”.

El objetivo de Oscar Ruggeri: hablar inglés en Qatar 2022

Por último, le hizo un pedido muy especial al aire a su producción para poder cumplir un objetivo personal que tiene: poder hablar en inglés en el próximo Mundial: “Le voy a decir a Juan Cruz (Ávila) que quiero estudiar inglés, que me ponga ingles de 11 a 12. Vengo a las 11, una horita, lunes miércoles y viernes. De acá al Mundial, tengo que hablar inglés . Que nos ponga un profesor”, solicitó.

LA NACION