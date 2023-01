El importante mensaje de Rodrigo De Paul a Nico Paz tras la dura eliminación de la selección argentina Sub 20

escuchar

El seleccionado argentino sub 20 dirigido por Javier Mascherano perdió este viernes 1 a 0 ante Colombia y quedó afuera del Sudamericano, que da cuatro plazas al próximo Mundial de esta categoría. Nicolás Paz, una de las joyas del equipo, hizo su descargo en redes sociales y fue sorprendido por Rodrigo De Paul, quien le comentó la publicación con un sentido mensaje de consuelo.

El seleccionado argentino se quedó sin la posibilidad de disputar el Mundial Sub-20 de Indonesia y los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile que se disputarán este año. En este sentido, el hispano-argentino, Nicolás Paz, mediocampista en las inferiores de Real Madrid, publicó un mensaje a través de su cuenta de Instagram.

Publicación de Nicolás Paz en Instagram Instagram: @nicopaz1o

“Lo dimos todo, pero no lo pudimos lograr. Estoy muy orgulloso de pertenecer a este maravilloso equipo, tanto en lo personal como en lo profesional”, introdujo junto a un carrusel de fotos del equipo argentino, de él cantando el himno y jugando el Sudamericano.

El mediocampista se desarrolla en las inferiores del Real Madrid Instagram: @nicopaz1o

“Agradecer también al cuerpo técnico por la confianza que me dieron desde el primer momento. El fútbol tiene estas cosas y no queda otra que seguir adelante. Nos vemos pronto”, concluyó.

Nicolás Paz, mediocampista de la selección Sub-20 de Argentina

La publicación llegó a más de 50 mil likes, pero los hinchas de la selección se sorprendieron al ver el comentario de dos campeones del mundo.

“El camino es muy largo, Nico. Sacá lo positivo y, sobre todo, disfrutá que estás vistiendo la camiseta más linda de todas”, le escribió Rodrigo De Paul en la caja de comentarios.

Otros de los que se sumó al consuelo fue Leandro Paredes, quien manifestó: “Vamos Nico arriba, papá”.

Los recientes campeones del mundo en Qatar no dejaron de aprovechar la oportunidad para alentar a las jóvenes promesas del fútbol argentino que dan sus primeros pasos y, quizá, en algún momento, pasen a la mayor.

Mascherano dio a entender que se va de la selección argentina Sub 20

El Sudamericano Sub 20 de Colombia fue de principio a fin un suplicio para la selección argentina y, sobre todo para Javier Mascherano, el DT, que después de la caída contra el local, consumado el fracaso en el certamen, dio a entender que no seguirá siendo el entrenador.

“No hay mucho que decir. Lo primero, lamentarlo por los chicos, por no haberlos ayudado. Es una generación de futbolistas increíbles y está claro que el que ha fallado acá soy yo, al no transmitirles la confianza y la tranquilidad para poder jugar como ellos saben y como me lo mostraron durante todo el proceso”, empezó diciendo en su contacto con los periodistas en la zona mixta del estadio Pascual Guerrero, de Cali. “El fútbol es esto. Más allá de la realidad de lo duro que era el partido, al menos me quedo con la tranquilidad de que se vio un poco de todo lo que estuvimos haciendo en el proceso”, suavizó luego del 0-1 contra Colombia, decisivo para el futuro del equipo en el torneo.

“¿Vas a seguir?”, se le consultó, ante tanta autocrítica. “No, no creo. Lo mejor ahora es volver a Argentina, estar tranquilo. Estoy muy agradecido por la oportunidad. No es fácil que te den esta oportunidad de dirigir a la selección argentina, a este tipo de futbolistas. Y bueno: he fallado, y tengo que reconocerlo”, dijo Mascherano, una vez más, quien ya había asumido crudamente culpas durante el certamen, principalmente luego del traspié en el clásico contra Brasil (1-3).

