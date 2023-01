¿Por qué no juega Rodrigo de Paul en Atlético de Madrid? Los bajos números del campeón del mundo que no juega desde la final ante Francia

escuchar

Hace menos de un mes, Rodrigo de Paul alcanzó la gloria máxima al consagrarse como campeón del mundo con la selección argentina en Qatar. Sin embargo, su situación con la camiseta de Atlético de Madrid es completamente diferente y está lejos de vivir un momento de ensueño. El ex Racing es el único campeón del mundo que aún no sumó minutos con su equipo desde su regreso (entre los que están en condiciones: esto es, o no están lesionados o sus ligas están en competencia). Este domingo, el elenco Colchonero igualó 1 a 1 con Almería por la fecha 17 de la Liga de España y el argentino no ingresó. Incluso, el DT Diego ‘Cholo’ Simeone decidió reemplazar a Koke en el entretiempo, pero optó por hacer ingresar al juvenil Pablo Barrios Rivas en lugar de De Paul. En concordancia con esto, la salida del ex Udinese del club parece estar cada vez más cerca.

Tras llegar como una estrella proveniente de ese club italiano en junio de 2021, el mediocampista perdió protagonismo en la consideración de Simeone. No juega como titular desde el 9 de noviembre, cuando sumó 69′ en la derrota 1 a 0 ante Mallorca por la jornada 14 del certamen local. Además, la última vez que sumó minutos (ingresando desde el banco de suplentes) fue el 12 de ese mes, cuando ingresó en el complemento en reemplazo de Stefan Savic en la victoria 2 a 0 ante Almazán por la primera ronda de la Copa del Rey.

Rodrigo de Paul en uno de los pocos partidos en los que sumó minutos con el Aleti en 2022 ANDER GILLENEA - AFP

El volante argentino llegó al ‘Aleti’ para el comienzo de la temporada 2021-22. La transferencia se hizo por un monto cercano a los 35 millones de euros, lo que le permitió ingresar al Top 20 de los pases más caros de futbolistas argentinos en toda la historia. Desde entonces, se convirtió en un jugador clave demostrando su ida y vuelta constante, su resistencia y su visión de juego.

Los números de Rodrigo de Paul en su primera temporada en España

Finalizó el año con una calificación promedio de 7.19, según SofaScore.

según SofaScore. Disputó un total de 47 encuentros repartidos entre Liga de España, Copa del Rey y Champions League. 31 de ellos fueron como titular .

repartidos entre Liga de España, Copa del Rey y Champions League. . Convirtió cuatro goles .

. Repartió una asistencia .

. Alcanzó un 80% de efectividad en pases .

. Integró el equipo ideal de La Liga en cuatro fechas.

Rodrigo de Paul en su primera temporada con Atlético de Madrid: cumplió un rol importante

En la vigente temporada, de Paul lleva disputados nueve partidos como titular de los 18 que jugó en Atlético de Madrid entre liga local, Copa del Rey y Champions League. Acumula un promedio de 53,9 minutos en cancha. Convirtió dos goles (uno ante Celta de Vigo en la fecha 5 de laa Liga y otro frente a Bayer Leverkusen en la jornada 5 del grupo B de la Champions) y brindó dos asistencias (una ante Celta de Vigo en el encuentro en el que también convirtió un gol y otra ante Almazán por la primera ronda de la Copa del Rey).

En la competencia continental, el ex Racing solo disputó un partido como titular (jugó el encuentro completo en la derrota por 2 a 1 ante Porto en la última jornada). En los dos primeros compromisos (ante Porto y Bayer Leverkusen) ingresó desde el banco de suplentes al inicio del complemento. Ante Brujas, por la fecha 3, no sumó minutos en la caída de su equipo por 2 a 0. En la fecha 4 y en la 5, ante Brujas y Bayer Leverkusen, acumuló 30′ y 45′ respectivamente.

Rodrigo De Paul y el DT Xabi Alonso en uno de los enfrentamientos Aleti vs. Leverkusen Manu Fernandez - AP

¿Rodrigo de Paul puede irse de Atlético de Madrid?

La reconciliación entre Rodrigo De Paul y Atlético de Madrid no parece tener un destino claro. No se encuentran los motivos para acercar a las partes. Incluso, cada día la historia se vuelve más compleja. Ni los dirigentes, ni el cuerpo técnico, ni los hinchas, ni la obtención de las Copa del Mundo pueden enderezar el rumbo de este vínculo. Es por eso que los medios de Europa aseguran que el club español tiene todas sus energías en tratar de “revivirlo”, aunque no lo ven tan sencillo, por eso también están concentrados en poder transferirlo en junio próximo y hasta ya idearon un plan para conseguir que De Paul se vaya de Atlético de Madrid.

En Atlético consideran que de Paul no fue muy profesional en el último tiempo, por eso es que los fanáticos tampoco lo quieren demasiado. El “episodio Miami” fue el detonante: el argentino solicitó permiso para quedarse unos días en Argentina “por motivos personales” y después se fotografió con su novia en una fiesta en los Estados Unidos. Desde allí todo es muy complejo. Por lo tanto, la gerencia del equipo de Madrid quiere “empujar” al jugador, con contrato hasta 2026, hacia la salida en junio próximo. Sin embargo, antes de llegar a esa fecha, quiere que el futbolista tenga oportunidades en el equipo y “reviva”, según escriben en Marca, ya que consideran que puede aportar mucho antes de salir a otro club.

Rodrigo de Paul está cerca de finalizar su etapa en Atlético de Madrid, donde perdió terreno

Según revelan en los medios españoles, el objetivo de Atlético de Madrid es que de Paul tenga continuidad para que sostenga su valoración en el mercado del fútbol mundial (aumentó tras su consagración en el certamen ecuménico) y que en los próximos meses, tanto Juventus como Milan, que lo están siguiendo de cerca, se decidan a desembolsar los euros necesarios para quedarse con el volante argentino. Atlético espera recuperar al menos 35 millones de euros, la suma pagada en 2021 para contratarlo procedente de Udinese. Igual, mantienen la puerta abierta para alguna oferta en estas semanas, o algún préstamo con opción, aunque claramente no sea el objetivo primordial.

Rodrigo de Paul en el Mundial Qatar 2022

Rodrigo de Paul en el partido entre la Argentina y Australia, por los octavos de final del Mundial Aníbal Greco - La Nación

Disputó todos los encuentros del Mundial Qatar 2022 y en los siete fue titular.

del Mundial Qatar 2022 y Tocó la pelota 93,3 veces por partido, con una efectividad de pases del 86%.

con una Integró la segunda combinación en la tabla con más pases concretados en su conexión con Lionel Messi (89), apenas superada por las entregas de Nicolás Otamendi a Cristian ‘Cuti’ Romero (90).

apenas superada por las entregas de Nicolás Otamendi a Cristian ‘Cuti’ Romero (90). De las primeras 13 combinaciones de pases entre compañeros que generó la selección durante el Mundial, en nueve de ellas aparece De Paul (en cinco de ellas como “pasador” y en cuatro como “receptor”).

