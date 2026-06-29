El llamativo antecedente que favorece a Japón de cara al cruce con Brasil en el Mundial 2026

El enfrentamiento entre Brasil y Japón por los 16avos de final del Mundial 2026 trascendió lo estrictamente deportivo para transformarse en un fenómeno cultural. La confirmación del cruce, que se disputará este lunes 29 de junio, activó de inmediato una conexión inevitable en la memoria colectiva: el recordado duelo entre la Canarinha y los Samuráis Azules en la serie animada Captain Tsubasa, conocida mundialmente como Supercampeones.

Para los seguidores del manga creado por Yoichi Takahashi, esta instancia del torneo no es solo un partido de fútbol, sino la materialización de un desenlace que durante décadas permaneció en el terreno de la fantasía. El antecedente más célebre se remonta al arco World Youth, publicado entre 1994 y 1997, donde el seleccionado nipón, capitaneado por Tsubasa Ozora —Oliver Atom en la versión doblada al español—, derrotó a los brasileños liderados por Carlos Santana en la final del Mundial Juvenil disputada en el Estadio Nagai de Osaka.

El partido del Mundial 2026 genera mucha emoción entre los fanáticos de Supercampeones Archivo

Aquel encuentro, cargado de dramatismo, se resolvió con un ajustado 3-2 a favor de Japón gracias a un gol de oro en la prórroga. Aquel equipo japonés, bajo la dirección técnica de Minato Gamo, presentó una formación táctica 4-4-2 con figuras destacadas como Genzo Wakabayashi, conocido como Benji Price, y Kojiro Hyuga, mientras que Brasil, dirigido por Roberto Hongo, apostó por un esquema 4-3-3 con una ofensiva letal.

El interés por este partido escaló en las redes sociales, donde usuarios y analistas señalaron la coincidencia como un evento casi profético. El usuario @leabozzarelli destacó en X: “Después de 24 años a toda una generación se le hizo canon de golpe esta escena final de Supercampeones. Se viene Japón vs Brasil en 16vos del Mundial 2026 y tendremos el desenlace que el anime no nos dio”.

Despues de 24 años a toda una generación se le hizo canon de golpe esta escena final de Supercampeones. Se viene Japon vs Brasil en 16vos del Mundial 2026 y tendremos el desenlace que el anime no nos dió 🥲 pic.twitter.com/fMtgoMkqX7 — Leandro (@leabozzarelli) June 26, 2026

No obstante, la realidad deportiva del Mundial 2026 ofrece un matiz distinto al guion de Takahashi. Si bien la serie presentó arcos argumentales posteriores, como Rising Sun —centrado en Juegos Olímpicos ficticios—, las adaptaciones televisivas como Road to 2002 generaron confusiones en la audiencia al insinuar un choque final que, en rigor, nunca llegó a ser animado, por lo que la serie concluyó antes de que el pitazo inicial tuviera lugar. Por ello, la expectativa ante este choque de 16avos cobra un peso simbólico único. Más allá del resultado, el partido promete captar la atención de quienes crecieron con las peripecias de estos personajes, cuya historia de superación y compañerismo ayudó a popularizar el fútbol nipón a escala global.

En este contexto, la jornada del lunes será, para muchos, un ejercicio de nostalgia pura frente a un duelo que, esta vez, se resolverá sin guion previo ni figuras ficticias. La precisión de los protagonistas en el campo de juego será la única determinante de quién avanzará a la siguiente fase, lo que pondrá punto final a décadas de especulaciones sobre cómo concluiría aquel enfrentamiento emblemático. La realidad, en esta ocasión, buscará escribir su propio capítulo en la historia de los mundiales, donde por obra del azar y el fixture, reeditarán el duelo más esperado por varias generaciones.

Japón derrotó a Brasil hace menos de un año

El 14 de octubre de 2025, el fútbol japonés llegó a su punto más alto luego de remontar un 2-0 en favor de la selección de Brasil en un partido amistoso. En una ráfaga de 20 minutos, Japón se puso 3-2 en el marcador y consiguió una victoria que sirvió para dar un golpe sobre la mesa de cara al Mundial 2026.

La victoria de Japón, si bien fue en un amistoso, es considerada por muchos como la más importante de su historia Eugene Hoshiko - AP

Aquel día, los dirigidos por Carlo Ancelotti se pusieron en ventaja con tantos de Paulo Henrique y Gabriel Martinelli, mientras que el equipo de Hajime Moriyasu lo remontó con goles de Takumi Minamino, Keito Nakamura y Ayase Ueda. De igual manera, el historial está totalmente a favor de la Canarinha, la cual consiguió la victoria en el Mundial 2006 por 4-1, en la Copa Confederaciones 2013 con un 3-0 y en nueve de los 12 amistosos que disputaron en la historia, donde empataron los dos restantes.