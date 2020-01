D´onofrio consideró "lamentable" el nombramiento, en tanto que Amor Ameal manifestó "no estar de acuerdo para nada" con la decisión de la FIFA de otorgar ese cargo al expresidente

L a reciente designación de Mauricio Macri como Presidente de la Fundación de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) generó reacciones de malestar en los titulares de los clubes más importante de la Argentina. Tanto Jorge Amor Ameal, presidente de Boca Juniors, como R odolfo D'Onofrio, titular de River Plate manifestaron su desacuerdo por la decisión tomada por la cúpula de la FIFA.

Al respecto de la designación de Macri, Amor Ameal manifestó: " La AFA está adherida a FIFA. El Presiente de FIFA tendría que haber consultado a todos los clubes y nosotros tomaríamos una decisión. No estoy de acuerdo para nada con su nombramiento". El titular del club de la ribera realizó sus declaraciones al programa Deportes 870, de la Radio Nacional.

Además, el presidente de Boca, agregó: "Los dirigentes políticos se tienen que dedicar a la política y los dirigentes de deportivos a los clubes como hacemos nosotros. No se pueden mezclar las cosas y me parece que la FIFA no es un premio consuelo".

Por otra parte, Rodolfo D'Onofrio, manifestó su desacuerdo de manera más rotunda, y adjuntando a su mensaje a través de Twitter su opinión acerca de la gestión de Macri como presidente de Argentina.

"Es lamentable que el ex presidente que nos dejo una deuda casi impagable, mas de 50% de pobreza... enemigo de las sociedades civiles en el futbol,...y responsable de los ultimos 4 años en el manejo que vive el fútbol argentino, haya sido nombrado al frente de Fundacion FIFA, escribió el titular riverplatense en su cuenta oficial de la citada red social.

El expresidente de Boca y de Argentina fue nombrado esta mañana como titular de ka fundación de promoción del fútbol que depende de la FIFA, un cargo de exposición internacional.

La fundación, creada en 2018, funciona como una "entidad independiente" y expresa como objetivos " contribuir a la promoción de un cambio social positivo y de recaudar fondos para la rehabilitación y reconstrucción de infraestructuras deportivas dañadas o destruidas alrededor del mundo", según consigna su sitio web.

La designación de Macri al frente de esa fundación fue también duramente criticada por el conductor televisivo y presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, quien señaló que el nombramiento del expresidente para ese cargo era un hecho "lamentable".