El mate de campeón del mundo que una promesa de la selección le regaló a Ángel Di María: “Gracias amigo”

Ángel Di María, futbolista que se consagró campeón del mundo con la selección argentina, compartió este viernes en una historia de Instagram el regalo que le hizo su compañero de equipo y joven promesa del conjunto albiceleste, Matías Soulé.

Se trata de un mate con la inscripción de “campeón” en el contorno, y el escudo de la AFA con las flamantes tres estrellas en el frente. Para musicalizar el video, Fideo eligió la actualizada versión de “Muchachos...”. Además, el mate viene con una bombilla muy especial: un grabado de la preciada Copa del Mundo.

El mate de campeón del mundo que una promesa de la selección le regaló a Di María

Este jueves, Juventus, el equipo donde juegan Di María y Soulé, derrotó por 1-0 a Lazio por los cuartos de final de la Copa Italia. El jugador rosarino ingresó sobre el final del segundo tiempo, mientras que el juvenil no sumó minutos. La Vecchia Signora atraviesa uno de los peores momentos de los últimos tiempos. Ubicado en la 13era. posición de la Serie A, su máxima aspiración es clasificar a las competiciones europeas.

Matías Soulé, nuevo tripulante de La Scaloneta

Mediocampista, formado en Vélez Sarsfield, fue transferido a Juventus a la joven edad de 16 años, por lo cual, no tuvo la oportunidad de debutar en la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Ya en Italia, Matías se lució en las inferiores de La Juve; tanto que, en 2020, fue elegido por la revista italiana Tuttosport como uno de los 100 mejores jugadores menores de 21 años.

Atento a sus rendimientos, el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, lo convocó en dos oportunidades, en el marco las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El objetivo, también, era seducirlo para que no se inclinara por escoger la selección de Italia, ya que cuenta con la nacionalidad del país europeo.

Matías Soulé y Lionel Messi: dos generaciones. Foto tomada en la doble fecha de eliminatorias en marzo de 2022 Instagram Matías Soulé

Soulé integra la camada de nuevos futbolistas que apuntan a encarnar la renovación de La Scaloneta. Además del marplatense, otros futbolistas como Franco Carboni, Valentín Carboni (Inter de Milán), Alejandro Garnacho, (Manchester United), Nicolás Paz (Real Madrid), Tiago Geralnik (Villarreal) y Luka Romero (Lazio) también integraron la nómina de Scaloni y, se presume, formarán parte, cada vez con más frecuencia, del equipo argentino.

El futuro de Di María en la selección argentina

En la previa del Mundial Qatar 2022, Di María aseguró que sería su último torneo con la camiseta de la selección argentina. Sin embargo, en una reciente entrevista, reveló que sus compañeros lo convencieron de que juegue unos partidos más con la albiceleste.

“Estos me llenaron la cabeza, quieren que siga. Antes de la final ya Lea (Paredes), Rodri (De Paul, Licha (Martínez), Cuti (Romero) me decían que cómo iba a dejar la Selección, que es lo que uno más ama. Después de que se ganó, era obvio que quería estar un poco más; dejar ahora sería no poder disfrutar esto con la gente. Estoy bien, me siento bien y cuando me dé cuenta de que no va, daré el paso al costado. Intentaré ver si puedo llegar a la Copa América siguiente y si no, me bajaré antes” contó en diálogo con TyC Sports.

