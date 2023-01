“Ya está”: Lionel Messi explicó la frase viral que le dijo a Antonela Roccuzzo tras consagrarse campeón mundial

escuchar

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, brindó su primera entrevista a un medio argentino tras la euforia vivida por el título del mundo. En un diálogo distendido, La Pulga dio detalles sobre sus sensaciones por haber logrado la gloria máxima con el conjunto albiceleste. Entre otras cuestiones, el astro se refirió a su gesto tras finalizar el partido contra Francia, en la final, en el que buscó a su familia, movió sus brazos de un lado a otro, y les dijo: “Ya está”.

La entrevista, realizada por el periodista Andy Kusnetzoff para Urbana Play, tuvo lugar en la casa de los Messi en París. Justamente, una de las primeras preguntas del animador fue sobre el video viral: “De la final, hay dos pregunta que son clave que quiero saber: vos la mirás a Anto y le decís ‘ya está': ¿Qué quiere decir?”.

Con una sonrisa en su rostro, el jugador de 35 años, contestó: “Y, que ya está, que ya se había terminado”. Asimismo, aclaró que el comentario era destinado a todos sus parientes, y no sólo a su pareja, Antonela Roccuzzo. “A ella, a mi familia... después de tanto tiempo, de tanto sufrimiento, porque hubo épocas en las que sufrí muchísimo con la selección, muchas decepciones, con finales perdidas, siempre haber estado tan cerquita y que nunca se dé”.

A la vez, Messi recordó que los malos momentos deportivos fueron acompañados por comentarios negativos contra su persona que excedían lo futbolístico, y que aunque intentaban disimularlo, sus familiares lo sentían en igual o mayor medida que él. “Había recibido durante mucho tiempo muchas, muchísimas críticas de todos los colores, y yo sé que mi familia sufría igual que yo, o más incluso que yo. Siempre querían demostrarme que estaban enteros, fuertes, pero yo sabía que por dentro estaban sufriendo muchísimo”.

Y añadió: “No tanto porque no se daba -sí, también-, sino que por las cosas injustas que creo que se dijeron hacia mi persona que sobrepasaban lo futbolístico, que iban mas allá; que eso era realmente lo que me molestaba, lo que me dolía”.

Volviendo a la frase, Leo dijo que, con el triunfo en Qatar, “era como cerrar el círculo: ganamos la Copa América, ganamos el Mundial. Ya está, no queda nada”. Con la felicidad a flor de piel, tanto Messi como Andy rieron al evocar uno de los tantos momentos inolvidables de la gesta de Doha.

El abrazo con la cocinera de la selección

En otro orden, el 10 argentino también habló respecto del recordado abrazo que se dio con la cocinera del plantel albiceleste, Antonela Farías. Messi explicó que, al igual con todos los miembros del staff de la selección, los une un vínculo muy estrecho, dado que Lionel juega con los colores celeste y blanco desde 2005.

“La verdad que tengo una relación muy linda con ella, con el cocinero, con la gente que nos acompaña siempre en este tipo de competiciones. Imaginate que yo hace 18 años que estoy ahí, y ellos antes que yo están ahí. Los conozco de muchísimo tiempo. Hemos compartido muchísimas cosas. Ellos también lo sufren y lo viven igual que nosotros, así que ella estaba igual de feliz y emocionada de lo que estábamos nosotros adentro de la cancha”, concluyó.

