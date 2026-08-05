LA NACION

El mensaje de Lisandro Martínez sobre la ley de tierras: “¡Las tierras Argentinas no se venden!”

El futbolista de la selección argentina siempre está conectado con lo que pasa en el país y utiliza sus redes sociales para hablar

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Lisandro Martínez con la medalla de subcampeón en la última Copa del Mundo
Lisandro Martínez con la medalla de subcampeón en la última Copa del Mundo(Foto: Instagram @lisandromartinez)

Lisandro Martínez es uno de los futbolistas de la selección argentina que más da que hablar cuando utiliza sus redes sociales. Esta vez, el defensor habló sobre la ley de tierras y fue contundente con su mensaje: “Las tierras Argentina no se venden”, escribió junto a dos emojis de caras enojadas y varios signos de exclamación.

Licha Martínez sobre la ley de tierras
Licha Martínez sobre la ley de tierras

El futbolista difundió su mensaje en rechazo al proyecto de reforma de la Ley de Tierras impulsado por el Gobierno nacional. Este jueves 6 de agosto, varios artistas y personalidades de la Argentina convocaron a una marcha frente al Congreso.

La convocatoria surgió en la antesala del debate legislativo sobre la iniciativa, que propone modificar la normativa vigente para eliminar los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Mientras el Gobierno sostiene que el cambio busca incentivar las inversiones, organizaciones sociales y ambientales impulsan la movilización bajo la consigna “Argentina no está en venta”.

La artista utilizó sus historias de Instagram para difundir el llamado a la protesta
La artista utilizó sus historias de Instagram para difundir el llamado a la protesta

Lisandro Martínez replicó un video de Amnistía Internacional, organización que también convocó a la marcha. En la publicación se afirma que “defender la tierra es defender los derechos humanos” y se cuestiona la posible eliminación del límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales.

El posteo de Amnistía Internacional, organización que también convocó a la marcha
El posteo de Amnistía Internacional, organización que también convocó a la marcha

Noticia en desarrollo.

LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. El jugador multicampeón con Boca que se suma como nuevo refuerzo de Barracas Central
    1

    Esteban Rolón: el jugador multicampeón con Boca llega como nuevo refuerzo a Barracas Central

  2. River empieza a desprenderse de los futbolistas marginados: Subiabre y Salas ya tienen destino
    2

    River empieza a desprenderse de los futbolistas marginados: Subiabre y Salas ya tienen destino

  3. Escándalo en Platense: el capitán se quiso meter a la platea a pelear y tuvieron que pararlo entre cuatro
    3

    Escándalo en Platense: el capitán se quiso meter a la platea a pelear y tuvieron que pararlo entre cuatro

  4. Maxi Salas llegó a Independiente Rivadavia y disparó duras críticas contra River
    4

    Maxi Salas llegó a Independiente Rivadavia y disparó duras críticas a River por la separación del plantel