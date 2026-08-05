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El mensaje de Lisandro Martínez sobre la ley de tierras: “¡Las tierras Argentinas no se venden!”
El futbolista de la selección argentina siempre está conectado con lo que pasa en el país y utiliza sus redes sociales para hablar
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Lisandro Martínez es uno de los futbolistas de la selección argentina que más da que hablar cuando utiliza sus redes sociales. Esta vez, el defensor habló sobre la ley de tierras y fue contundente con su mensaje: “Las tierras Argentina no se venden”, escribió junto a dos emojis de caras enojadas y varios signos de exclamación.
El futbolista difundió su mensaje en rechazo al proyecto de reforma de la Ley de Tierras impulsado por el Gobierno nacional. Este jueves 6 de agosto, varios artistas y personalidades de la Argentina convocaron a una marcha frente al Congreso.
La convocatoria surgió en la antesala del debate legislativo sobre la iniciativa, que propone modificar la normativa vigente para eliminar los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Mientras el Gobierno sostiene que el cambio busca incentivar las inversiones, organizaciones sociales y ambientales impulsan la movilización bajo la consigna “Argentina no está en venta”.
Lisandro Martínez replicó un video de Amnistía Internacional, organización que también convocó a la marcha. En la publicación se afirma que “defender la tierra es defender los derechos humanos” y se cuestiona la posible eliminación del límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales.
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