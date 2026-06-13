El mensaje de Neymar antes del partido de Brasil contra Marruecos

Se viene el debut mundialista de Brasil frente a Marruecos y todas las miradas están puestas en cómo le irá al equipo dirigido por Carlo Ancelotti. Uno de los futbolistas que vive a pleno la Copa del Mundo es Neymar Jr., luego de haber sido incluido a último momento en la lista de 26 jugadores.

En sus redes sociales, el astro brasileño se mostró muy emocionado de poder vivir nuevamente esta competición. “Gracias, Dios mío... gracias por hacerme vivir esto una vez más”, escribió en su cuenta de X el delantero, que no estará presente frente a Marruecos por una lesión muscular en el gemelo derecho.

Obrigado meu DEUS … obrigado por me fazer viver isso mais uma vez 💙💚💛🇧🇷 pic.twitter.com/4VWJZdxzfw — Neymar Jr (@neymarjr) June 13, 2026

La lesión de Neymar encendió alarmas porque venía recuperándose después de una larga serie de problemas físicos en los últimos años. El entrenador Ancelotti confirmó que prefirieron no arriesgarlo en el debut mundialista para evitar una lesión más seria. La idea del cuerpo técnico es que Neymar pueda reaparecer en el segundo partido del Grupo C, cuando Brasil enfrente a Haití el 19 de junio, siempre que evolucione bien durante estos días.

El jugador llega a esta Copa del Mundo 2026 en un escenario muy distinto al de sus anteriores participaciones: con más experiencia, pero también rodeado de dudas físicas y futbolísticas. A sus 34 años, el máximo goleador histórico de Brasil fue incluido por Carlo Ancelotti en la lista definitiva pese a arrastrar un largo historial reciente de lesiones, especialmente tras la grave rotura de ligamentos sufrida en 2023 y una nueva molestia muscular en el gemelo derecho.

El jugador se prepara para afrontar su último Mundial (Foto: @neymarjr)

En cuanto a lo futbolístico, el contexto cambió para Ney: ya no es el líder absoluto de Brasil. Hoy el peso ofensivo recae principalmente en Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick, mientras que el jugador del Santos aparece como una figura de jerarquía y experiencia, que puede aportar mucho desde el banco.

En definitiva, Neymar llega al Mundial probablemente ante su última oportunidad de conquistar el único título que le falta, por lo que la expectativa es máxima.