El Mundial de Clubes sirve el plato del morbo: Messi, PSG y... L’Equipe, con las heridas abiertas

Lionel Messi se reencontrará en los octavos de final del Mundial de Clubes con su último equipo, Paris Saint-Germain, este domingo a las 13 de Argentina, en Atlanta. Detrás, hay una gran historia, de rencores, frustraciones y cuentas pendientes.

El duelo entre el capitán de Inter Miami y el equipo parisino, ganador de la Champions League este año, produce un enorme morbo después de que Messi lamentara varias veces el trato recibido en sus dos temporadas en Francia, entre 2021 y 2023. PSG, dirigido por Luis Enrique e impresionante durante toda la temporada, será inmenso favorito contra las Garzas, que ya hicieron un mejor papel que lo esperado en este torneo.

Inter Miami es la cenicienta. Y para Messi se trata de una coyuntura inusual: rara vez en su ilustre carrera encara un partido con un cartel distinto al de favorito. Además, será la primera vez que Messi se enfrentará con un club por el que pasó y se reencontrará con Luis Enrique, uno de sus entrenadores en Barcelona. El español tuvo en su momento gran influencia en Leo y en otras estrellas actuales de Inter Miami.

Lionel Messi anota de tiro libre el segundo gol de Inter Miami en el 2-1 a Porto, crucial para la clasificación de las Garzas en la zona A. Brynn Anderson - AP

Messi fue entrenado por Luis Enrique durante tres de sus 17 temporadas en Barça, de 2014 a 2017. Ganó nueve trofeos, incluidos dos de la liga de España, tres veces la Copa del Rey y una la Champions League. El zurdo, Luis Suárez y Neymar jugaron juntos bajo la dirección del español formando el trío MSN, que registró 364 goles y 173 asistencias.

Jordi Alba y Sergio Busquets también fueron dirigidos por Luis Enrique, al igual que el hoy preparador de Inter Miami, Javier Mascherano. “No solo en lo futbolístico –es espectacular verlo y trabajar con él–, sino también en la gestión de grupo es buenísimo”, señaló Alba. “Nos encontraremos con él y le daremos un abrazo, pero cuando se pite el inicio del partido intentaremos ganarle, como lo hacemos todos lo que estamos aquí”, agregó el defensor.

Otros tiempos: Messi y Luis Enrique, hoy director técnico de Paris Saint-Germain; en Barcelona lograron juntos nueve títulos de campeón.

Las Garzas se convirtieron en el único equipo de Estados Unidos que avanzó a los octavos de final, con un 2-2 contra Palmeiras y terminando como escoltas del conjunto brasileño en el grupo A. Antes habían vencido por 2-1 a Porto con un tiro libre de Messi, que insiste en que el equipo tiene calidad como para dejar huella en el fútbol global.

Más allá de eso, el cruce del domingo será un reencuentro de Messi con PSG, club en el que fue silbado, y resistido hasta cuando ganaba, y en el que no cumplió ningún gran objetivo. Eso sí: en el predio de la entidad de París el zurdo se preparó antes de terminar brillando en el Mundial de Qatar, cuya final Argentina le ganó a Francia. Un logro que Leo no consiguió en tantos años de vueltas olímpicas y amor de los hinchas en Barcelona.

Messi no la pasó bien en sus dos temporadas en París; sus familiares y él nunca terminaron de adaptarse a la capital francesa. Michel Euler - AP

En Francia no lo olvidan. Por caso, L’Equipe, el medio deportivo más prestigioso del mundo, le dedica este viernes la portada de la edición de papel y una amplia cobertura digital. Revive heridas y apunta a un hecho en particular, el de cuando verdaderamente se rompió la relación con el club, casi siempre tirante.

La portada dice: “Messi. No todo está perdonado”. Y la bajada: “Frente a Inter de Miami en los octavos de final, PSG se reencontrará con Lionel Messi, dos años después de la marcha del argentino, que guarda recuerdos muy contradictorios de su paso por París”.

"Frente al Inter de Miami en los octavos de final, el PSG se reencontrará con Lionel Messi, dos años después de la marcha del argentino, que guarda recuerdos muy contradictorios de su paso por París", sostiene la bajada de la tapa de L'Equipe.

En la edición digital, otro título enumera: “Llegada problemática, fracasos en Champions y una mala salida: el romance frustrado de Lionel Messi en PSG”. Y su bajada añade: “El delantero argentino Lionel Messi, que este domingo se enfrentará con PSG en los octavos de final del Mundial de Clubes por Inter Miami, pasó dos temporadas en París, de 2021 a 2023. Un episodio que comenzó como un torbellino y terminó con una sensación de fracaso y amargura”.

El texto recuerda parte de lo sucedido en esos años. “Un reencuentro entre exesposos nunca es fácil de afrontar. Revive recuerdos, tanto buenos como malos. Cada uno vive las cosas de forma diferente, con sentimientos encontrados, y es fácil imaginar que PSG y Lionel Messi no comparten una misma visión de su breve unión. El sorteo del Mundial de Clubes había planteado la posibilidad de un partido de octavos de final entre el campeón de Europa y el Inter Miami del astro argentino. El escenario y los resultados de la primera ronda han transformado lo posible en realidad... Este reencuentro es uno de los momentos más destacados de este Mundial de Clubes y una oportunidad de repasar los dos años tormentosos del matrimonio entre PSG y Messi".

Cuenta el medio deportivo, con detalles, el prólogo de esa travesía: “A principios de agosto de 2021, la sede de Paris Saint-Germain en Boulogne-Billancourt entró en sus vacaciones de verano. El bullicio habitual dio paso al ritmo más tranquilo de cualquier verano, a pesar de que la temporada deportiva estaba recién reanudándose. Algunos empleados administrativos estaban de vacaciones en el sur de Francia, en España o en Marruecos cuando Nasser Al-Khelaïfi informó a sus colegas más cercanos que Lionel Messi se uniría a Paris Saint-Germain”.

A new 💎 in Paris !



PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/2JpYSRtpCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

Lo que siguió fue una revolución. Sin embargo, en esas dos temporadas Messi no cumplió las expectativas, que eran enormes dado el trío de ataque que componía con Neymar y Kylian Mbappé. Y tiempo después, el rosarino recordó con amargura esa etapa. “Se dio así. La verdad es que no fue como esperaba, pero siempre digo que las cosas pasan por algo. Y si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo, y si tenía que ser... La verdad es que rebién con Kylian, con todos, y [lo que pasó] después era entendible. Estábamos en el lugar donde le habíamos ganado la final [Argentina a Francia en el Mundial] y, entre comillas, por nuestra culpa no habían sido campeones de nuevo”, contó en una charla con un canal de streaming.

L’Equipe ahora revela el episodio que marcó el principio del final. “El 1 de mayo de 2023, al día siguiente de una derrota contra Lorient, Messi se salteó un entrenamiento para asistir a una reunión con un patrocinador personal en Arabia Saudita. El único problema era que no había recibido permiso del club. Para sorpresa de todos, el presidente, Nasser Al-Khelaïfi, y el asesor deportivo, Luis Campos, decidieron tomar la iniciativa: el argentino fue suspendido por dos semanas con descuento salarial. La directiva quiso usar este incidente para dar el ejemplo y enviar la señal de que PSG se había convertido en una institución que sabía imponer respeto", narra la publicación.

Y continúa: “Dos días después, Messi publicó un vídeo de disculpa en el que «pedía perdón a compañeros y al club», como un niño pillado en el acto. Fue una iniciativa de su entorno, que lo hizo «vestirse de payaso» para la ocasión, según uno de sus amigos cercanos, que se quedó atónito con la decisión, al igual que otros amigos. Pero el jugador nunca olvidó la afrenta, y su reincorporación a los entrenamientos, una semana antes del fin de su sanción, no disminuyó su amargura. Más aun que los altibajos de su vida diaria, la hostilidad de los ultras y las decepciones deportivas, este episodio marcó una ruptura definitiva“.

🗣️ “QUIERO PEDIRLE PERDÓN A MIS COMPAÑEROS Y AL CLUB. ESTOY ACÁ, A LA ESPERA DE LO QUE EL CLUB QUIERA DECIDIDR”



A través de sus redes sociales, MESSI le pidió DISCULPAS al PSG y sus compañeros por haberse ausentado el pasado lunes del entrenamiento. pic.twitter.com/SVhYQgJS3k — TyC Sports (@TyCSports) May 5, 2023

En Francia no dudan. “Es la principal razón del profundo resentimiento que la Pulga ha desarrollado hacia los dirigentes. Desde entonces, cada discurso ha sido una oportunidad de vengarse, dejando huella en el club parisino", sostiene el prestigioso medio.

Años después, un partido. Decisivo: clasificarse o quedar eliminado. “Vamos a enfrentarnos con el mejor equipo de Europa”, destaca Mascherano. “Queremos mostrar que valemos, que somos un equipo serio y que más allá de las dificultades podemos competir. Este deporte mostró que en un partido puede pasar cualquier cosa, y ¿quién dice que el domingo no puede ser nuestro día?“, se preguntó el conductor, que no implícitamente no descartó aquello del resentimiento que menciona L’Equipe: ”Para nosotros es mejor si juega enojado, porque es de esos jugadores que cuando tienen algo entre ceja y ceja dan un plus".

Ciertamente, con un Messi en modo venganza cualquier cosa puede ocurrir.