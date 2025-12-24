Horario de “El Programa de Lavecchia”, el especial de TyC Sports sobre la Navidad 2025

El “Programa de Lavecchia”, una tradición de cada noche buena, se transmitirá este miércoles desde un estadio del fútbol argentino que aún no se dio a conocer
El 2025 está a punto de llegar a su fin. Sin embargo, aún quedan los festejos de Navidad y Año Nuevo, fechas especiales para los futboleros porque son los momentos en los que se suele hacer un repaso de lo más destacado del año. Y como de costumbre, en Nochebuena, el periodista y conductor Fernando Lavecchia, que ya tiene su espacio tradicional, cumple con eso y presenta su Especial de Navidad, también conocido como “El Programa de Lavecchia”.
La edición de este miércoles 24 de diciembre de 2025, durará casi dos horas: de 19 a 20.50. Y como es habitual, se transmitirá en vivo por TyC Sports. Mostrarán lo mejor -y lo peor- del año futbolístico tanto en la Argentina como a nivel internacional. Goles, atajadas, “burradas”, curiosidades, chances desperdiciadas, lo mejor del ascenso nacional y las patadas más impresionables, entre otras cosas que a los futboleros les encantan.
El programa será presentado por el propio Lavecchia desde el campo de juego y las tribunas de un estadio del fútbol argentino que aún no se dio a conocer. La dinámica es idéntica desde hace varios años. Además, el conductor hará mención al Mundial de Clubes, que contó con la participación de River y Boca, y en el que el Chelsea de Enzo Fernández se consagró campeón.
Para confirmar la realización del programa, TyC Sports publicó un video en sus redes sociales, que también se mostró en televisión, con el anuncio. “Llega Navidad y todo el mundo espera para ver qué nos trae este año ¿Papá Noel? ¡No! Fer... El 24 de diciembre llega el programa que esperaste todo el año, para que la Nochebuena sea buena de verdad", se ecuencha en el video.
¿Cómo surgió el “Programa de Lavecchia” y por qué se convirtió en tradición?
Fue un evento televisivo que surgió en 1997 y que en la era de las redes sociales tuvo una explosión. “Twitter le puso el nombre del programa, #ElProgramaDeLavecchia. Es increíble que un 24 de diciembre a la tarde estén sentados mirando al televisor esperando un especial de fútbol de fin de año y seamos Trending Topic”, contó el propio Lavecchia hace algunos años. “No lo creamos, se fue armando y se nos fue dando año tras año”, afirmó.
Respecto del contenido, señaló: “Al principio fue todo muy artesanal. Era mirar tapes, buscar los resúmenes, guardar el material sin tener que volverse loco y buscarlo punto por punto”, pero cuando comenzó Planeta Gol, se simplificó mucho el trabajo para el especial de fin de año. “Una vez que terminaba el programa, tiraba la pauta de qué podía ir o no. Ahora, ya después de 20 años, tenemos una mecánica y todo se hace casi automáticamente. Ya sabemos qué va y que no”, comentó.
