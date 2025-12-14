Mundial de Clubes 2029: qué necesita River para clasificarse si no juega la Copa Libertadores

River Plate fue uno de los dos representantes de la Argentina en el Mundial de Clubes 2025, la primera edición del certamen de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) con 32 participantes, y anhela volver a decir presente en 2029, pero su mal año condicionó su presencia a pesar de que todavía restan otras tres temporadas.

Para otorgar sus seis plazas a la próxima Copa del Mundo, que todavía no tiene sede, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decidió que cuatro de ellas sean para los campeones de las copas Libertadores 2025 (Flamengo), 2026, 2027 y 2028. Los otros dos boletos, que pueden ser más si se repiten ganadores en el máximo certamen continental, se repartirán a través de un ranking en el que los conjuntos suman puntos en cada una de las cuatro Libertadores.

Marcelo Gallardo anhela llevar a River al Mundial de Clubes 2029, aunque todavía restan más de tres años Fotobaires

La sumatoria se hace en base a las unidades que cada club consigue desde la etapa de grupos en adelante. Además, la sola participación en el campeonato equivale a seis unidades y se otorgan tres tantos extra cada vez que un elenco supera una instancia.

El primer obstáculo para el Millonario es que, tras llegar a cuartos de final en la Libertadores 2025, no se clasificó para competir en 2026 y por lo tanto no podrá sumar unidades ni, mucho menos, ser campeón. Por lo hecho este año a nivel internacional -lo eliminó Palmeiras-, el conjunto de Marcelo Gallardo consiguió 23 puntos y se ubica sexto en el escalafón porque no hay que considerar a Flamengo.

El líder es Palmeiras con 40 tantos seguido de Liga de Quito de Ecuador y Racing con 35 cada uno. Más atrás están Estudiantes de La Plata (28), San Pablo (25) y Vélez (24). Abajo de River se ubican Botafogo (21) y Peñarol de Uruguay (20). En el caso del combinado uruguayo, superará al Millonario cuando inicie su participación en la Libertadores 2026 mientras que los brasileños también lo harán si acceden a los grupos desde el repechaje, instancia en la que competirán. Ello sin tener en cuenta otros equipos como Boca Juniors, que no tiene unidades porque entró a las zonas en 2025, pero comenzará a sumar el próximo certamen.

El panorama es complejo para el elenco del barrio porteño de Núñez porque recién podrá volver a sumar unidades para el ranking en la Libertadores 2027 y 2028, si es que se clasifica. En caso de dar la vuelta olímpica en alguna de ellas, entrará de forma directa al Mundial de Clubes 2029 sin importar su ubicación en el listado.

Ranking de la Conmebol camino al Mundial de Clubes 2025

Palmeiras (Brasil) - 40 puntos

Liga de Quito (Ecuador) / Racing (Argentina) - 35

Estudiantes de La Plata (Argentina) - 28

San Pablo (Brasil) - 25

Vélez Sarsfield (Argentina) - 24

River Plate (Argentina) - 23

Botafogo (Brasil) - 21

Peñarol (Uruguay) - 20

*Flamengo tiene 39 puntos y es escolta de Palmeiras, pero ya está clasificado al Mundial de Clubes 2029 como campeón de la Copa Libertadores 2025.

Flamengo se clasificó al Mundial de Clubes 2029 como campeón de la Copa Libertadores 2025 LUIS ACOSTA - AFP

Hay un límite de dos cupos por países. Si un equipo obtiene un boleto a través del ranking, pero su nación ya tiene las dos plazas ocupadas por ganadores de la Libertadores, la misma decantará para el siguiente ubicado en la tabla. La regla no aplica para aquellos elencos que accedan a la Copa del Mundo como campeones continentales aun cuando su país ya tenga dos clasificados por la misma vía.

El torneo ya tiene otros cuatro conjuntos clasificados, además de Flamengo: PSG como campeón de la Champions League de la UEFA 2024-2025; Cruz Azul porque ganó la Concachampions 2024-2025; Pyramids de Egipto como vencedor de la Champions League de África 2024-2025; y Al-Ahli de Arabia Saudita porque dio la vuelta olímpica en la Champions League de Asia 2024-2025.

PSG fue subcampeón del Mundial de Clubes 2025, la primera edición con 32 participantes FRANCK FIFE� - AFP�

El resto de los clubes irán obteniendo sus cupos al Mundial de Clubes 2029 con el correr de los años, a medida que concluyan los certámenes continentales y se definan los campeones y cada uno de los rankings.

En la edición 2025, la primera con 32 equipos y un formato de juego similar a las últimas siete ediciones ecuménicas de selecciones pero sin cotejo por el tercer puesto, los representantes de Sudamérica fueron Palmeiras, Flamengo, Fluminense y Botafogo como campeones de las copas Libertadores desarrolladas entre 2021 y 2024 mientras que River Plate y Boca Juniors entraron a través del ranking de la Conmebol.