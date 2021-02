El ostentoso regalo que Floyd Mayweather le hizo a su nieta

El ostentoso regalo que Floyd Mayweather le hizo a su pequeña nieta

21 de febrero de 2021

Floyd Mayweather, boxeador ex campeón mundial, le regaló a su nieta, ahora de dos años, un Rolex con diamantes incrustados, cuando la niña apenas tenía un mes de edad.Hoy, la niña ya cumplió dos años.

La hija del boxeador estadounidense mostró la imagen a través de las redes sociales en la que se puede ver cómo reluce esta exclusiva joya en el pequeño brazo del bebé.

Floyd Mayweather le regaló un reloj con ciamantes a su pequeña nieta

El precio de un reloj como este, según el sitio TikiTakas, oscila entre los 50.000 y los 100.000 euros, pero si algo ha demostrado 'Money' Mayweather durante toda su carrera es que no escatima ni con los coches ni con este tipo de regalos.

Por los diamantes que se observan en el lujoso reloj, el precio final desembolsado podría ser superior a las seis cifras, según especialistas.

Y es que los relojes son una de las mayores pasiones del púgil y entre su colección figuran piezas realmente exclusivas, como uno de más de 15 millones de euros (el Jacob and Co Tourbillon, 'The Billionaire Watch') que compró tras su combate ante McGregor y otros 40 con diamantes incrustados.

En total, el valor de esta colección podría ascender hasta los casi 31 millones de dólares y ya reconoció en el pasado que para los viajes se lleva uno para cada día: "Si me voy de vacaciones durante 30 días me llevo 30 relojes. Pero lo que es una locura es que, si nos quedamos diez días más, compro diez relojes más", confesó.