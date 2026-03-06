LA NACION

Fechas, días y horarios de todas las carreras de la Fórmula 1 2026

El Campeonato Mundial inicia en Australia y concluirá a fin de año en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos; Franco Colapinto competirá por tercer año consecutivo

Charles Leclerc y Lewis Hamilton se ilusionan con tener un año positivo con Ferrari; están dejando buenas impresiones
La Fórmula 1 2026 inicia este fin de semana en Melbourne, con el Gran Premio de Australia que se llevará a cabo en el Circuito de Albert Park. El Campeonato Mundial se extenderá hasta el 6 de diciembre, día en el que se correrá el GP de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. Una de las novedades es que serán 11 escuderías y 22 pilotos, con Cadillac como debutante con Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas. Franco Colapinto, por su parte, permanece como compañero de Pierre Gasly en Alpine y pondrá primera desde el comienzo, algo inédito para él que en las dos temporadas anteriores arrancó como relevo.

Para este año, los protagonistas están obligados a adaptarse a una manera de competir muy diferente a la que están acostumbrados, con una nueva regla que cambia todo: tienen que gestionar la energía. Los motores ahora son más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Por otro lado, los autos son más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.

Max Verstappen es uno de los principales detractores del nuevo reglamento: "Se parece a la Fórmula E con esteroides", afirmó
  • Al igual que el año pasado, serán 24 fechas, con un único cambio en el calendario: el Gran Premio de España, en Madrid, reemplazará al de Emilia-Romaña.

Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026

  • GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)
La temporada 2026 de la Fórmula 1 comienza en el Circuito de Albert Park ubicado en Melbourne, Australia
  • GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)
  • GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)
  • GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)
  • GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)
  • GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)
  • GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)
  • GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)
  • GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)
  • GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)
  • GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)
  • GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)
  • GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)
  • GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)
  • GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
  • GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)
  • GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)
  • GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)
  • GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)
  • GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)
  • GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)
  • GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)
  • GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)
  • GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

