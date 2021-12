El palito de Rodrigo De Paul contra los críticos de Lionel Scaloni mientras daba una entrevista en vivo

Rodrigo De Paul, jugador del Atlético de Madrid y la Selección Argentina, fue entrevistado este miércoles en F90 (ESPN), donde, entre otros temas, habló acerca de la tarea del entrenador del combinado nacional Lionel Scaloni.

“Te quiero preguntar por otro entrenador, que supongo que habrá sido muy importante para vos. Lo es para la Selección. Después de toda una etapa de discusión, porque eran sus primeras armas. ¿Qué significó para el grupo y para vos puntualmente Lionel Scaloni?”, le preguntó el periodista Federico Bulos al futbolista.

Luego, el volante respondió: “ Le tiraron por todos lados a Leo también. Le tiraron con todo . Para mí, ¿qué te voy a decir, ‘Negro’? Super importante. Me dio la posibilidad de ponerme la camiseta de la Selección, y creyó en mí en algunos momentos que era normal la duda, o la discusión. Discusiones de futbol existen en todos lados, que está bueno obviamente. Y en todos esos momentos, nunca, ni una mínima duda hacia lo que yo le podía dar al equipo y al plantel”.

A su vez, resaltó el trabajo hecho por el DT puertas adentro: “Todo lo que armó es admirable. Cómo encajó las piezas para que hoy seamos un grupo que funciona. No te digo el equipo, si no el grupo, que funciona a la perfección. Cada uno sabe quién es la tapa del diario, quién es segunda guitarra. Los puso a cada uno en el lugar. (...) Para conseguir lo que conseguimos, sin lugar a dudas, lo más importante es la convivencia, y el respeto que se tiene ahí adentro para trabajar”.

Por otra parte, el ex Racing Club y Valencia, entre otros clubes, le dijo al comentarista deportivo Oscar Ruggeri: “Primero, dejame agradecerte, ‘Cabeza’, que en todo el transcurso de la Copa América siempre me mandabas un mensaje cuando terminaban los partidos. Sé que te ponías contento”.

El pase de factura de Rodrigo De Paul a los periodistas de F90

Al mismo tiempo, le dedicó un párrafo muy especial a Héctor “Negro” Enrique: “Dijo que lo ponía contento que lo comparen conmigo. Imaginate lo que es para mí, que un campeón del mundo diga eso. No tuve la posibilidad de agradecerle, así que le agradezco acá públicamente, que dijo esas palabras tan lindas. Cuando viene de alguien como ellos, que para nosotros son héroes. Es un lindo mimo. Quiere decir que uno está haciendo las cosas bien”.

Por otra parte, destacó la mancomunión que existe entre los futbolistas del equipo, aún con los que no les toca jugar. “No hay uno que tenga mala cara. Hay gente que por ahí se pierde partidos en sus clubes, es una seguidilla bastante difícil. Vos ves como entrenan todos jugadores importantes, y el día del partido, hay seis o siete pibes que no se cambian. Ahí, ya es difícil. Pero estás por salir a jugar vos, y y viene uno y te da un cachetazo, el otro te da un abrazo. Todo eso es espectacular y hace que no sea tan duro ver al compañero que le toca quedar afuera. (...) Es una competencia linda, y que para nosotros, es lo mejor. Competir todo el tiempo con tus compañeros te hace crecer”.