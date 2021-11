Gustavo López criticó el video contra Azzaro en el Balón de Oro: “Los que acompañan a Messi guardan rencor”

Gustavo López, conductor de Radio La Red, cuestionó este martes un video de la ceremonia del Balón de Oro, en el que se repasaron las críticas que se le hicieron al futbolista Lionel Messi, ganador del premio por séptima vez en su carrera.

“Ayer Messi, ganando el séptimo balón de oro, que nos puso contentos a todos, pasan un video horrible. Vos tenés que poner en ese video los goles de Messi, las asistencias, los tiros libres, los jugadores diciendo: ‘Sos un fenómeno, sos un crack’”, consideró el animador.

Luego, el periodista reparó en el fragmento donde se recuerda que Messi era criticado por su labor en la Selección Argentina. “Ponen a un periodista argentino (por Flavio Azzaro). Me pudieron poner a mí, a otro. Poner en un momento de gloria, cuando vos ganás el séptimo Balón, quién lo critico, y tres muchachos de Rosario diciendo: ‘Porque los periodistas lo criticaban’. Lo criticábamos todos, no los periodistas solos. Salvo los amigos de Messi, que son ‘Messistas’”.

A su vez, desligó a “La Pulga” de la realización del video y apuntó contra su entorno: “Él no tiene nada que ver con esto. Guardan mucho rencor los que lo acompañan. Ya está, muchachos, a todos nos critican. Al Papa, al Presidente. A todos”.

El video de Flavio Azzaro que apareció en la ceremonia del Balón de Oro

Y señaló los comentarios de los usuarios de Twitter: “Te ponen en tendencia numero uno durante varios días. Y la gente se divierte, y se ríe. Y la verdad, que lo que decimos, es lo que vemos. Si Messi juega bárbaro, mejor; si Messi juega mal, hay que decirlo, porque cumplimos la función de periodistas”.

Además, López consideró que Messi tuvo malos momentos en la Selección, y asumió ser uno de los periodistas, que en su momento, lo criticaron: “Es mentira que siempre jugó bien. Jugo mal en la Selección. Si alguno le dijo ‘pecho frío’, ‘no vengas mas’, que se hagan cargo ellos”. En esa línea, recordó el desempeño de Leo en el Mundial de Rusia 2018: “Fue uno de los peores Mundiales de Messi, jugó pésimo. ¿Qué me van a decir? ¿Que jugo bien?”.

En un mensaje dirigido directamente a Messi, López le dijo: “Soltala, Leo. Ya sos campeón de America. La gente te quiere. Te aman en todos lados. Repasar quien te critico, me parece a mí, que es atrasar. Tenés siete ‘Balones de Oro’, sos el numero uno del mundo. Dejá de pelear, de buscar quién te criticó antes. Yo te critique, yo levanto la mano. No jugaste bien. Nunca dije: ‘pecho frío, sos un burro, no vengas más’”.

Asimismo, le advirtió: “Ojo, te van a volver a criticar. A mí, me enseñaron en la escuela periodismo, que cuando jugás bien, tenés que decir: que bien que juega este, y cuando juega mal: ‘che, que mal que jugó'. Es así”.

Después, el periodista contó una anécdota posterior la Copa América Chile 2015, en la que el equipo de Gerardo Martino perdió la final por penales. “(Un hincha) me esperó en el aeropuerto y me decía: ‘matalo a Messi’. ‘No levanto la cabeza del piso’. ‘Vinimos a Chile’. ‘Casi nos ca... a trompadas’. ‘Pagamos el viaje’. Yo, solamente los escucho. Después, doy mi opinión. No me arrepiento en nada. El Mundial jugó pésimo”, reiteró.

Messi ganó su séptimo "Balón de Oro" FRANCK FIFE - AFP

Al mismo tiempo, el comentarista deportivo elogió al jugador de 34 años por perseverar y nunca dejar de jugar con el equipo “Albiceleste”. “Insistió, eso hay que aplaudirlo siempre”, añadió.

En cuanto a la ceremonia, criticó que tanto el futbolista como su familia ya supieran que “La Pulga” se llevaría el trofeo. “Esta bueno que se sorprendan. Él durmió sabiendo que ganaba el Balón de Oro, llegó sabiendo que ganaba el Balón de Oro, y los demás no sabían nada. (Robert) Lewandoski quedó como un gil”, afirmó.

Por otra parte, se mostró optimista del futuro futbolístico de Messi: “Le da todo para seguir ganando. Tiene lo que no tienen los demás: gambeta, gol. Tiene carisma. El combo de la familia, la esposa y los tres pibes parecidos a él, hacen que la ceremonia del año que viene, también quieran que lo gane Messi”.

Por último, opinó que, de los siete premios “Balón de Oro” que ganó Messi, “este es el que más nos gusta porque lo gana con la Selección”.