El desgarrador recuerdo de Sebastián Vignolo: contó cómo fue dar en vivo la noticia de la muerte de Diego Maradona

En el primer aniversario de la muerte de Diego Maradona, Sebastián Vignolo, conductor de F90 (ESPN), recordó este jueves el día que tuvo que comunicar la noticia al aire junto con sus compañeros de trabajo. Su programa fue uno de los primeros que dio por cierta la novedad menos deseada acerca del “Diez”.

“Hace un año nos tocaba estar acá, como hace 15. Y nos caía la peor noticia que nos podía caer. Estábamos en vivo, haciendo el programa. Ya teníamos alguna información, y aparece Fede Bueno, con todo su profesionalismo, buscando el tono que se podía, pero el más correcto, para describir la situación”, relató Vignolo.

A su vez, el “Pollo” admitió: “No era fácil, no era simple, y por supuesto, que en ese momento, tener acá al ‘Cabezón’ Ruggeri, también era un acontecimiento difícil de manejar para todos los que hacemos este programa. Para Oscar, que jugó con él, es su compañero, su amigo, fueron de la mano, recorrieron el mundo, tocaron el cielo, acariciaron la gloria, y la abrazaron y se la llevaron”.

Al mismo tiempo, consignó que, en su ciclo, se dan situaciones “que a veces decimos: qué loco, ¿por qué nos caen en ese momento? Y tenemos que estar preparados”. Para explicar cómo transmitieron la novedad, Vignolo indicó: “Este programa tiene la particularidad de hacer las cosas sintiéndolas, y cómo las siente, aún con los riesgos y errores que cometemos. Y claro que nos equivocamos. Fede Bueno fue quien comunicó con un tono, de una manera magistral. Para la historia. Solo muere quien se olvida: ‘El Diego’, sigue vivo”.

Cómo fue la noticia de la muerte de Maradona

El periodista Federico Bueno, que cubría la actualidad de Gimnasia (último equipo que dirigió Maradona), fue el encargado de confirmar la noticia: “Quiero que entiendan todos ustedes, los oyentes, absolutamente todo el mundo, pero a mí me dicen que Diego no resistió”. Un rato después, el cronista sentenció: “A mí me confirman que Diego falleció”.

Entre lágrimas, el conductor dijo: “Es un impacto terrible. La información es pesada, es potente y conmueve. Estamos en estado de shock, como todos ustedes. Hay cosas que en vivo no se pueden pilotear. Hay situaciones que te superan. Esta es una situación que te supera. No se puede ser profesional cuando el impacto es tan fuerte, y te golpea tan de lleno a los sentimientos. Es un momento de mie..., es la verdad. Es un momento durísimo”, dijo Vignolo en aquel entonces.